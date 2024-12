сегодня



Барабанщик SHADOWS FALL: «Когда впервые услышал SLAYER и METALLICA, подумал: "Ну и шляпа!"»



JASON BITTNER в недавнем интервью RichardMetalFan рассказал о том, как он окунулся в металл:



«Группа, благодаря которой я увлекся хэви-металлом, — это IRON MAIDEN. MAIDEN — моя любимая металлическая группа всех времён. Именно её я впервые увидел в этом жанре в 1980 году, в день, когда в эфире появилось MTV. Мне было 10 лет, и я подумал: "Что это такое?" Я отправился по маршруту IRON MAIDEN — JUDAS PRIEST. Но однажды я узнал об альбоме METALLICA "Ride The Lightning". Вроде это было в 1984-м, мой друг одолжил мне пластинку и сказал: "Ты должен послушать эту группу". А я ему: "Кто такие METAL-LICA? А он: "Нет, это произносится METALLICA, чувак". Я такой: "Ладно, круто. METALLICA". Я взял этот альбом домой, послушал, и он мне абсолютно не понравился. Я подумал: "Боже, что это за хрень?" Потому что я привык к Bruce'у Dickinson'у и Rob'у Halford'у, и вдруг я услышал James'a Hetfield'a и подумал: "Что это за хрень?" Я переписал себе альбом на всякий случай, вдруг он мне когда-нибудь понравится, и отдал пластинку своему другу. А через неделю я развозил газеты и вдруг стал напевать рифф. Я подумал: "Что это я тут себе напеваю?" Это был рифф из "Fight Fire With Fire". И я подумал: "Это та самая METALLICA. Не думал, что мне это нравится". С этого всё и началось.



Многие более тяжёлые группы, даже те, в которых я участвовал, когда я слышал их в первый раз, мне не нравились. Например, SLAYER — я сначала ненавидел SLAYER. Я думал: "Ни за что мне это не понравится". Теперь SLAYER — моя любимая трэш-группа всех времен. ANTHRAX и MEGADETH — единственные группы, о которых, когда я их впервые услышал, не сказал: "Ну..." В случае с ANTHRAX я подумал: "Чёрт меня раздери". Это была — без каламбура — для меня настоящая страсть, потому что [барабанщик ANTHRAX] Charlie [Benante] был для меня на шаг выше [барабанщика SLAYER Dave'a] Lombardo, потому что Lombardo больше играл ногами, а Charlie был хорош в комплексе.



Так я познакомился сначала с METALLICA, а потом с MEGADETH, потому что мой приятель из школы сказал: "Есть такой чувак, который был в METALLICA до Kirk'a Hammett'a“. Но я ничего не знал о его существовании — я не знал о демо-записях "No Life 'Til Leather" и не знал ни о чём до "Kill “Em All". Поэтому я спросил: "Кто такой Kirk Hammett? Он гитарист?" А приятель ответил: "Нет, до него в группе был другой чувак. И у него есть другая группа. И называется она MEGADETH". И я такой: "О, ну ладно". И первое, что я услышал, была "Killing Is My Business", но в то время она была настолько сырой, что я подумал: "Ну ладно, это круто. Быстро и всё такое". Но как только вышел "Peace Sells", я почувствовал: "О, вот теперь всё круто. Теперь я всё понял". Продюсирование было намного лучше, да и всё остальное, что пришло вместе с этим. Может быть, через год после этого или в течение того года я познакомился со SLAYER. У моего друга был альбом "Show No Mercy", и он дал мне его послушать. Я не был впечатлён, но через пару недель после того, как он дал мне послушать "Show No Mercy", вышел "Reign In Blood". И я купил его. Я купил его и поехал на весенние каникулы во второй год средней школы во Флориду с мамой. И всё, что я сделал, это включил "Reign In Blood" в своём плеере — это уже можно считать знакомством, потому что это был 1985 год [смеётся]. Я включил его в своём плеере на автореверсе. И этот альбом длился всего 32 минуты. Я слушал эту пластинку целую неделю подряд и всё это время думал: "Не могу дождаться момента, когда сяду за барабаны. Я хочу сыграть эти песни", потому что в своей голове я прекрасно представлял все партии ударных, знал всё. Я и понятия не имел, насколько тяжёлым был трэш-металл, и насколько быстрой была игра, потому что, как я уже говорил, я всё ещё был из лагеря IRON MAIDEN/JUDAS PRIEST. Я сел за установку и попытался сыграть "Angel Of Death" в 15 лет. Я подумал: "Боже мой. Это намного сложнее, чем кажется". Так что это были SLAYER, потом ANTHRAX, и в основном вся «большая четвёрка» [трэш-металл 1980-х]. А потом и всё остальное...



На протяжении всей моей жизни мне больше нравились группы уровня B и C, то есть моими фаворитами были скорее они, чем некоторые из более крутых групп. Например, если бы вы спросили меня: "Если бы ты мог выбрать только одну группу, MEGADETH или FLOTSAM, что бы ты выбрал?", я бы выбрал FLOTSAM. "Если бы ты мог слушать только одну группу и тебе не разрешили бы слушать другую снова", я бы выбрал FLOTSAM. И не потому, что я был в группе. Я любил её на протяжении десятилетий, ещё до того, как стал её участником. Ещё один пример — WRATHCHILD AMERICA — одна из моих самых любимых групп всех времён.



Такой была траектория развития. А потом в 1990-х... Я всегда это говорил — я всегда был трэш-металлическим барабанщиком. Я не экстремальный металлический барабанщик. Мне нравится этот материал, но я не могу играть со скоростью 240–260 ударов в минуту. Это не в моём стиле, я так не играю. Но мне нравятся многие из этих барабанщиков, и в середине 1990-х я прошёл через целую фазу, погрузившись в DEATH, MORBID ANGEL и тому подобные группы, слушая Pete'a Sandoval'a, Sean'a Reinert'a и Gene'a Hoglan'a. В общем, у меня много разных влияний. И давайте не будем забывать о VAN HALEN».







