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Shadows Fall

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12 май 2021 : 		 Концерт SHADOWS FALL пройдет в конце года

8 окт 2020 : 		 SHADOWS FALL переиздают пластинку

21 фев 2013 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL

20 дек 2012 : 		 JASON BITTNER вернулся в SHADOWS FALL

14 ноя 2012 : 		 Барабанщики TRUMPET THE HARLOT, THY WILL BE DONE поедут в тур с SHADOWS FALL

31 окт 2012 : 		 У барабанщика SHADOWS FALL острый панкреатит

29 май 2012 : 		 Качественно видео с выступления SHADOWS FALL

10 май 2012 : 		 Новая песня SHADOWS FALL

8 май 2012 : 		 Новая песня SHADOWS FALL

25 апр 2012 : 		 Новая песня SHADOWS FALL

31 мар 2012 : 		 Трек-лист нового альбома SHADOWS FALL

29 мар 2012 : 		 Новая песня SHADOWS FALL

26 мар 2012 : 		 Обложка нового альбома SHADOWS FALL

19 фев 2012 : 		 SHADOWS FALL исполнили новый трек

18 фев 2012 : 		 Новый альбом SHADOWS FALL выйдет в мае

5 фев 2012 : 		 SHADOWS FALL завершили запись альбома

30 ноя 2011 : 		 SHADOWS FALL заканчивают работу над альбомом

12 окт 2011 : 		 SHADOWS FALL на RAZOR & TIE

27 сен 2011 : 		 Ударник SHADOWS FALL на альбоме HALF PAST MY SIN

25 сен 2011 : 		 SHADOWS FALL отправятся в студию в октбяре

17 дек 2010 : 		 SHADOWS FALL готовы к написанию материала

20 окт 2010 : 		 Фрагмент нового DVD SHADOWS FALL

12 окт 2010 : 		 Трейлер нового релиза SHADOWS FALL

30 сен 2010 : 		 Новая песня SHADOWS FALL

19 сен 2010 : 		 Трек-лист нового DVD SHADOWS FALL

1 сен 2010 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL
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Концерт SHADOWS FALL пройдет в конце года



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Jason Bittner в рамках интервью "Who's Your Band?" обсудил возможность собрать SHADOWS FALL по случаю 25 летнего юбилея:

«Дело не во мне, дело в других ребятах, у которых есть другая группа, о создании которой было объявлено относительно недавно, так что они с головой в этом деле. С учётом пандемии, когда все сидят по домам, было время на создание разного материала, но... Я не буду ничего утверждать, не буду подстёгивать. Но могу сказать, что мы пытались собраться в конце прошлого года, и сейчас дата перенесена на этот год. Вот и всё, что я могу сказать на этот счёт».

SHADOWS FALL Reunion Show Tentatively Scheduled For End Of The Year





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Svarg_1349


12 май 2021, 14:29		Нихуя себе. Сколько лет, сколько зим.


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