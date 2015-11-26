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Концерт SHADOWS FALL пройдет в конце года



Jason Bittner в рамках интервью "Who's Your Band?" обсудил возможность собрать SHADOWS FALL по случаю 25 летнего юбилея:



«Дело не во мне, дело в других ребятах, у которых есть другая группа, о создании которой было объявлено относительно недавно, так что они с головой в этом деле. С учётом пандемии, когда все сидят по домам, было время на создание разного материала, но... Я не буду ничего утверждать, не буду подстёгивать. Но могу сказать, что мы пытались собраться в конце прошлого года, и сейчас дата перенесена на этот год. Вот и всё, что я могу сказать на этот счёт».







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