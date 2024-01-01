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*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 35
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 23
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 16
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 16
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Shadows Fall

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3 июн 2024 : 		 Вокалист SHADOWS FALL запустил "Metal Hippie Workout"

27 май 2024 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL

6 апр 2024 : 		 У SHADOWS FALL есть семь песен

18 мар 2024 : 		 SHADOWS FALL целиком исполнили "The War Within"

28 дек 2023 : 		 Запишут ли SHADOWS FALL что-то новое?

8 окт 2023 : 		 Вокалист SHADOWS FALL о подкладках

9 сен 2023 : 		 Фрагмент новой музыки от SHADOWS FALL

24 авг 2023 : 		 Фрагмент новой музыки от SHADOWS FALL

18 июл 2023 : 		 SHADOWS FALL продолжат запись в 2023 году

15 июн 2023 : 		 SHADOWS FALL готовы к записи

29 май 2023 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL

27 май 2023 : 		 SHADOWS FALL пишут новый материал

13 сен 2022 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL

11 янв 2022 : 		 Drum-cam от SHADOWS FALL

4 янв 2022 : 		 SHADOWS FALL обсуждали вариант создания чего-то нового

20 дек 2021 : 		 SHADOWS FALL отыграли первый за 6 лет концерт

22 июн 2021 : 		 SHADOWS FALL сыграют в декабре

22 июн 2021 : 		 Альбом SHADOWS FALL выйдет на виниле

12 май 2021 : 		 Концерт SHADOWS FALL пройдет в конце года

8 окт 2020 : 		 SHADOWS FALL переиздают пластинку

21 фев 2013 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL

20 дек 2012 : 		 JASON BITTNER вернулся в SHADOWS FALL

14 ноя 2012 : 		 Барабанщики TRUMPET THE HARLOT, THY WILL BE DONE поедут в тур с SHADOWS FALL

31 окт 2012 : 		 У барабанщика SHADOWS FALL острый панкреатит

29 май 2012 : 		 Качественно видео с выступления SHADOWS FALL

10 май 2012 : 		 Новая песня SHADOWS FALL
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|||| сегодня

Вокалист SHADOWS FALL запустил "Metal Hippie Workout"



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Вокалист SHADOWS FALL Brian Fair запустил на on YouTube "Metal Hippie Workout".




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