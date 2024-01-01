×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!»
35
Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA
34
Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют...
23
GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B...
16
Обновленная версия клипа BLACK SABBATH
16
Новое видео NILE
13
BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что у меня сильный и мощный г...
13
Фронтмен SAXON дал совет начинающим группам
12
TONY IOMMI о желании OZZY OSBOURNE'а в последний раз выступи...
12
METALLICA впервые исполнила Inamorata
11
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!»
35
Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA
34
Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют...
23
GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B...
16
Обновленная версия клипа BLACK SABBATH
16
все новости группы
Shadows Fall
США
Metal Core
http://www.shadowsfall.com
Myspace:
http://www.myspace.com/shadowsfall
3 июн 2024
:
Вокалист SHADOWS FALL запустил "Metal Hippie Workout"
27 май 2024
:
Видео с выступления SHADOWS FALL
6 апр 2024
:
У SHADOWS FALL есть семь песен
18 мар 2024
:
SHADOWS FALL целиком исполнили "The War Within"
28 дек 2023
:
Запишут ли SHADOWS FALL что-то новое?
8 окт 2023
:
Вокалист SHADOWS FALL о подкладках
9 сен 2023
:
Фрагмент новой музыки от SHADOWS FALL
24 авг 2023
:
Фрагмент новой музыки от SHADOWS FALL
18 июл 2023
:
SHADOWS FALL продолжат запись в 2023 году
15 июн 2023
:
SHADOWS FALL готовы к записи
29 май 2023
:
Видео с выступления SHADOWS FALL
27 май 2023
:
SHADOWS FALL пишут новый материал
13 сен 2022
:
Видео с выступления SHADOWS FALL
11 янв 2022
:
Drum-cam от SHADOWS FALL
4 янв 2022
:
SHADOWS FALL обсуждали вариант создания чего-то нового
20 дек 2021
:
SHADOWS FALL отыграли первый за 6 лет концерт
22 июн 2021
:
SHADOWS FALL сыграют в декабре
22 июн 2021
:
Альбом SHADOWS FALL выйдет на виниле
12 май 2021
:
Концерт SHADOWS FALL пройдет в конце года
8 окт 2020
:
SHADOWS FALL переиздают пластинку
21 фев 2013
:
Видео с выступления SHADOWS FALL
20 дек 2012
:
JASON BITTNER вернулся в SHADOWS FALL
14 ноя 2012
:
Барабанщики TRUMPET THE HARLOT, THY WILL BE DONE поедут в тур с SHADOWS FALL
31 окт 2012
:
У барабанщика SHADOWS FALL острый панкреатит
29 май 2012
:
Качественно видео с выступления SHADOWS FALL
10 май 2012
:
Новая песня SHADOWS FALL
8 май 2012
:
Новая песня SHADOWS FALL
25 апр 2012
:
Новая песня SHADOWS FALL
31 мар 2012
:
Трек-лист нового альбома SHADOWS FALL
29 мар 2012
:
Новая песня SHADOWS FALL
26 мар 2012
:
Обложка нового альбома SHADOWS FALL
19 фев 2012
:
SHADOWS FALL исполнили новый трек
18 фев 2012
:
Новый альбом SHADOWS FALL выйдет в мае
5 фев 2012
:
SHADOWS FALL завершили запись альбома
30 ноя 2011
:
SHADOWS FALL заканчивают работу над альбомом
12 окт 2011
:
SHADOWS FALL на RAZOR & TIE
27 сен 2011
:
Ударник SHADOWS FALL на альбоме HALF PAST MY SIN
25 сен 2011
:
SHADOWS FALL отправятся в студию в октбяре
17 дек 2010
:
SHADOWS FALL готовы к написанию материала
20 окт 2010
:
Фрагмент нового DVD SHADOWS FALL
12 окт 2010
:
Трейлер нового релиза SHADOWS FALL
30 сен 2010
:
Новая песня SHADOWS FALL
19 сен 2010
:
Трек-лист нового DVD SHADOWS FALL
1 сен 2010
:
Видео с выступления SHADOWS FALL
8 июл 2010
:
Участники SHADOWS FALL, UNEARTH, SEEMLESS основали новый проект
28 июн 2010
:
Новый DVD SHADOWS FALL
25 май 2010
:
Фронтмен SHADOWS FALL о смерти басиста SLIPKNOT
28 апр 2010
:
Фронтмен SHADOWS FALL сочиняет новый материал для проекта TRANSIENT
13 фев 2010
:
Новое видео SHADOWS FALL
11 фев 2010
:
SHADOWS FALL опубликовали кавер-версию на OZZY
12 сен 2009
:
Новый альбом SHADOWS FALL доступен для прослушивания
12 авг 2009
:
Новое видео SHADOWS FALL
24 июн 2009
:
Название нового альбома SHADOWS FALL
17 фев 2009
:
SHADOWS FALL готовят новый альбом
6 июн 2008
:
Видео SHADOWS FALL "Forevermore" в сети
3 окт 2007
:
SHADOWS FALL: подробности об альбоме "best of"
4 апр 2007
:
Видеоклип SHADOWS FALL "Redemption" в сети
29 янв 2007
:
SHADOWS FALL: Объявлена дата релиза нового альбома
25 сен 2006
:
SHADOWS FALL начали записывать новый альбом
13 июн 2006
:
Новый альбом SHADOWS FALL в сети
3 дек 2001
:
Shadows Fall - soundtrack к фильму.
сегодня
Вокалист SHADOWS FALL запустил "Metal Hippie Workout"
Вокалист SHADOWS FALL Brian Fair запустил на
on YouTube
"Metal Hippie Workout".
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 60
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет