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*Фигурки PANTERA выйдут весной 30
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Shadows Fall

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22 июн 2021 : 		 Альбом SHADOWS FALL выйдет на виниле

12 май 2021 : 		 Концерт SHADOWS FALL пройдет в конце года

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25 апр 2012 : 		 Новая песня SHADOWS FALL

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29 мар 2012 : 		 Новая песня SHADOWS FALL
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Запишут ли SHADOWS FALL что-то новое?



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Отвечает Brian Fair:

«Мы очень глубоко погрузились в процесс. Я бы сказал, что я в некотором роде бездельник, но я на самом деле сосредоточен на том, чтобы сделать все настолько хорошо, насколько это возможно в вокальном плане, потому что у нас нет никаких планов. У нас нет временных рамок. У нас нет давления со стороны рекорд-лейбла. Мы просто пытаемся писать лучшую музыку, на которую способны. И все это появилось, когда мы начали джемовать для участия в шоу воссоединения. А ребята — Jon играет в ANTHRAX, а Jason — в OVERKILL, так что их уровень по-прежнему на высоте. Но у них были риффы, чувак. И я подумал: "Если у нас есть риффы и они звучат как SHADOWS FALL, если мы собираемся вместе и джемуем, давайте сделаем новую музыку". Так что у меня есть, наверное, семь структурированных набросков. Думаю, инструментально у них есть еще два или три. Они уже начали записываться с [продюсером] Zeuss'ом, так что некоторые основы уже заложены, и это было здорово, так что я могу делать демо на реальных гитарных и барабанных треках. А потом мы сможем, если понадобится, сделать перестановку, благо, современные технологии позволяют и это.

Это был полный улёт, чувак. Забавно, что чем старше мы становились, тем становились жестче, что не было неожиданностью, потому что я догадывался, что так и будет. Мы такие: "Если уж делать, то по полной". Так что было весело, чувак. Я и забыл, какой риффовой машиной был Jon. И он просто — идеи вылетают из него одна за одной. А еще в ANTHRAX он может только солировать в студии. Так что он такой: "Наконец-то я смогу написать несколько риффов" [Смеется]»




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