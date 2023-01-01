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*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 33
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 18
*OZZY OSBOURNE не поедет в Power Trip 17
*TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA вспомнили прошлое 14
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Shadows Fall

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18 июл 2023 : 		 SHADOWS FALL продолжат запись в 2023 году

15 июн 2023 : 		 SHADOWS FALL готовы к записи

29 май 2023 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL

27 май 2023 : 		 SHADOWS FALL пишут новый материал

13 сен 2022 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL

11 янв 2022 : 		 Drum-cam от SHADOWS FALL

4 янв 2022 : 		 SHADOWS FALL обсуждали вариант создания чего-то нового

20 дек 2021 : 		 SHADOWS FALL отыграли первый за 6 лет концерт

22 июн 2021 : 		 SHADOWS FALL сыграют в декабре

22 июн 2021 : 		 Альбом SHADOWS FALL выйдет на виниле

12 май 2021 : 		 Концерт SHADOWS FALL пройдет в конце года

8 окт 2020 : 		 SHADOWS FALL переиздают пластинку

21 фев 2013 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL

20 дек 2012 : 		 JASON BITTNER вернулся в SHADOWS FALL

14 ноя 2012 : 		 Барабанщики TRUMPET THE HARLOT, THY WILL BE DONE поедут в тур с SHADOWS FALL

31 окт 2012 : 		 У барабанщика SHADOWS FALL острый панкреатит

29 май 2012 : 		 Качественно видео с выступления SHADOWS FALL

10 май 2012 : 		 Новая песня SHADOWS FALL

8 май 2012 : 		 Новая песня SHADOWS FALL

25 апр 2012 : 		 Новая песня SHADOWS FALL

31 мар 2012 : 		 Трек-лист нового альбома SHADOWS FALL

29 мар 2012 : 		 Новая песня SHADOWS FALL

26 мар 2012 : 		 Обложка нового альбома SHADOWS FALL

19 фев 2012 : 		 SHADOWS FALL исполнили новый трек

18 фев 2012 : 		 Новый альбом SHADOWS FALL выйдет в мае

5 фев 2012 : 		 SHADOWS FALL завершили запись альбома
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SHADOWS FALL продолжат запись в 2023 году



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Барабанщик SHADOWS FALL Jason Bittner рассказал о том, почему группа вновь выбрала в качестве продюсера Chris'a "Zeuss" Harris'a:

«[Zeuss] сделал все наши записи, кроме... Он приложил руку ко всем, кроме "Fire From The Sky" [2012 года] ... Так что он всегда был так или иначе связан с SHADOWS FALL. Как только история с воссоединением переросла в идею одного концерта, мы начали с ним общаться, потому что он по-прежнему живёт в двух минутах ходьбы от Paul'a [Romanko, басиста]. И было что-то из серии: "Ну ладно. Раз уж вы снова вместе, то каков следующий шаг? Будем ли мы делать ещё одну запись?" Мы ему: "Мы не знаем". А он такой: "Что бы мы ни делали, давайте этим займёмся". Мы в ответ: "У нас нет денег, чтобы заплатить тебе, потому что у нас нет денег, потому что у нас нет лейбла или чего-то ещё". Но он сказал: "Давайте просто начнём заниматься этим и будем работать вместе". Так что сейчас мы находимся именно на такой стадии. Мы просто начнём записывать материал, который у нас есть, и будем продолжать работать над ним в течение года».




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