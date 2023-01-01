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SHADOWS FALL продолжат запись в 2023 году



Барабанщик SHADOWS FALL Jason Bittner рассказал о том, почему группа вновь выбрала в качестве продюсера Chris'a "Zeuss" Harris'a:



«[Zeuss] сделал все наши записи, кроме... Он приложил руку ко всем, кроме "Fire From The Sky" [2012 года] ... Так что он всегда был так или иначе связан с SHADOWS FALL. Как только история с воссоединением переросла в идею одного концерта, мы начали с ним общаться, потому что он по-прежнему живёт в двух минутах ходьбы от Paul'a [Romanko, басиста]. И было что-то из серии: "Ну ладно. Раз уж вы снова вместе, то каков следующий шаг? Будем ли мы делать ещё одну запись?" Мы ему: "Мы не знаем". А он такой: "Что бы мы ни делали, давайте этим займёмся". Мы в ответ: "У нас нет денег, чтобы заплатить тебе, потому что у нас нет денег, потому что у нас нет лейбла или чего-то ещё". Но он сказал: "Давайте просто начнём заниматься этим и будем работать вместе". Так что сейчас мы находимся именно на такой стадии. Мы просто начнём записывать материал, который у нас есть, и будем продолжать работать над ним в течение года».







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