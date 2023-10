Вокалист SHADOWS FALL о подкладках

сегодня



Brian Fair недавно был гостем канала Syncin' Stanley и в ходе беседы зашёл разговор о популярной теме последнего времени, а именно об использовании заранее записанного группами материала в ходе живых выступлений. Brian по этому поводу сказал:



«Мы не используем никаких треков. Я знаю, что этот вопрос вызывает много споров.



Я считаю, что идея бэк-треков отличается от концепции фанерности... Если вы выступали на шоу "Top Of The Pops" в 1980-е годы, и это был единственный способ исполнения, то, наверное, так и должно быть. Нам посчастливилось участвовать в некоторых вечерних телешоу, где мы могли играть вживую, и мне кажется, что в наше время это вполне возможно. Но это совсем иной мир, нежели бэк-треки.



На мой взгляд, бэк-треки могут использоваться группой для того, чтобы перекрыть некоторые позиции, которые они не могут воспроизвести вживую, например, если у вас нет клавишника, но есть синтезаторные партии, и вы хотите добавить их в живое выступление. С этим проблем нет. Если у тебя есть какие-то струнные или духовые партии, а ты не можешь позволить себе взять с собой в дорогу струнный квартет, то, чувак, поиграй под клик, добавь их. Всё в порядке.



В SHADOWS FALL мы ничего подобного не делали. Всё, что вы от нас слышали, — это просто пять чуваков, которые играют рок. Нам вообще не везло с техникой, мы никогда не играли под клик-трек, так что мы никогда ничего не использовали. Единственное, что мы записывали на плёнку, это интро между песнями, например, акустическое вступление к "The Light That Blinds" или что-то в этом роде. Но мы никогда ничего не накладывали. Если в студийной версии были клавишные партии, мы просто не использовали их вживую или находили способ сыграть гитарную мелодию, которая заменяла бы их. Но у некоторых групп этого нет. Если вы индастриал-группа и вам нужны семплы и барабанные лупы, которые являются важнейшей частью вашего звучания и которые вы используете в студии, то это вполне оправданно. Никаких проблем. Но когда вы включаете запись своих настоящих партий, будь то основной вокал или гитары, и играете под то, что вы записали, на мой взгляд, это просто — ах, это сразу лишает вашу музыку концертного эффекта. Я понимаю, почему группы это делают, ведь это позволяет добиться эффекта грандиозности и заставить звучать материал как в студии, настолько плотно, но... На мой взгляд, смысл живой музыки не в этом. В живой музыке должны быть прилив и отлив. У неё должна быть энергия. Все должно ускоряться и замедляться в зависимости от эмоций момента. Толпа может вдохновлять на это. Если толпа сходит с ума, конечно, вы будете играть немного быстрее. Так что мне нравится эта переменная живой музыки. Я также являюсь огромным поклонником живых импровизаций. Это совсем другой мир. Но я могу понять, как я уже сказал, использование некоторых маленьких заготовок, но играть прямо поверх своих собственных партий или исполнять их вместе со своими собственными партиями, чтобы придать им мощное звучание, на мой взгляд, практически равносильно обману».







