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Shadows Fall

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11 янв 2022 : 		 Drum-cam от SHADOWS FALL

4 янв 2022 : 		 SHADOWS FALL обсуждали вариант создания чего-то нового

20 дек 2021 : 		 SHADOWS FALL отыграли первый за 6 лет концерт

22 июн 2021 : 		 SHADOWS FALL сыграют в декабре

22 июн 2021 : 		 Альбом SHADOWS FALL выйдет на виниле

12 май 2021 : 		 Концерт SHADOWS FALL пройдет в конце года

8 окт 2020 : 		 SHADOWS FALL переиздают пластинку

21 фев 2013 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL

20 дек 2012 : 		 JASON BITTNER вернулся в SHADOWS FALL

14 ноя 2012 : 		 Барабанщики TRUMPET THE HARLOT, THY WILL BE DONE поедут в тур с SHADOWS FALL

31 окт 2012 : 		 У барабанщика SHADOWS FALL острый панкреатит

29 май 2012 : 		 Качественно видео с выступления SHADOWS FALL

10 май 2012 : 		 Новая песня SHADOWS FALL

8 май 2012 : 		 Новая песня SHADOWS FALL

25 апр 2012 : 		 Новая песня SHADOWS FALL

31 мар 2012 : 		 Трек-лист нового альбома SHADOWS FALL

29 мар 2012 : 		 Новая песня SHADOWS FALL

26 мар 2012 : 		 Обложка нового альбома SHADOWS FALL

19 фев 2012 : 		 SHADOWS FALL исполнили новый трек

18 фев 2012 : 		 Новый альбом SHADOWS FALL выйдет в мае

5 фев 2012 : 		 SHADOWS FALL завершили запись альбома

30 ноя 2011 : 		 SHADOWS FALL заканчивают работу над альбомом

12 окт 2011 : 		 SHADOWS FALL на RAZOR & TIE

27 сен 2011 : 		 Ударник SHADOWS FALL на альбоме HALF PAST MY SIN

25 сен 2011 : 		 SHADOWS FALL отправятся в студию в октбяре

17 дек 2010 : 		 SHADOWS FALL готовы к написанию материала
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Drum-cam от SHADOWS FALL



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Барабанщик SHADOWS FALL разместил frum-cam исполнения "Fire From The Sky" в рамках концерта 18 декабря в The Palladium, Worcester.

SHADOWS FALL's JASON BITTNER Shares Drum-Cam Video Of 'Fire From The Sky' Performance From Reunion Concert





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