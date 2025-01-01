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Вокалист SHADOWS FALL нахваливает новый материал



Brian Fair опубликовал в Threads мнение о новом материале:



«Все больше и больше радуемся новой музыке @shadowsfallband, над которой мы работаем. Мы осваиваем огромное количество звуковых направлений, позволяя проявиться всем нашим влияниям и вдохновениям. Безумно приятно чувствовать себя так, будто мы возрождаемся спустя 30 лет нашего существования. Так много идей и риффов. Извините за задержку, но вам придется просто терпеливо ждать, пока все не будет готово к выходу».







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