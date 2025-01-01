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*MASTODON расстались с гитаристом 193
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 32
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*Новое видео BEHEMOTH 26
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Shadows Fall

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14 мар 2025 : 		 Вокалист SHADOWS FALL нахваливает новый материал

24 дек 2024 : 		 Барабанщик SHADOWS FALL: «Когда впервые услышал SLAYER и METALLICA, подумал: "Ну и шляпа!"»

23 дек 2024 : 		 SHADOWS FALL исполнили новую песню

6 дек 2024 : 		 Новое видео SHADOWS FALL

3 дек 2024 : 		 SHADOWS FALL готовят сингл

27 авг 2024 : 		 SHADOWS FALL нашли лейбл

3 июн 2024 : 		 Вокалист SHADOWS FALL запустил "Metal Hippie Workout"

27 май 2024 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL

6 апр 2024 : 		 У SHADOWS FALL есть семь песен

18 мар 2024 : 		 SHADOWS FALL целиком исполнили "The War Within"

28 дек 2023 : 		 Запишут ли SHADOWS FALL что-то новое?

8 окт 2023 : 		 Вокалист SHADOWS FALL о подкладках

9 сен 2023 : 		 Фрагмент новой музыки от SHADOWS FALL

24 авг 2023 : 		 Фрагмент новой музыки от SHADOWS FALL

18 июл 2023 : 		 SHADOWS FALL продолжат запись в 2023 году

15 июн 2023 : 		 SHADOWS FALL готовы к записи

29 май 2023 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL

27 май 2023 : 		 SHADOWS FALL пишут новый материал

13 сен 2022 : 		 Видео с выступления SHADOWS FALL

11 янв 2022 : 		 Drum-cam от SHADOWS FALL

4 янв 2022 : 		 SHADOWS FALL обсуждали вариант создания чего-то нового

20 дек 2021 : 		 SHADOWS FALL отыграли первый за 6 лет концерт

22 июн 2021 : 		 SHADOWS FALL сыграют в декабре

22 июн 2021 : 		 Альбом SHADOWS FALL выйдет на виниле

12 май 2021 : 		 Концерт SHADOWS FALL пройдет в конце года

8 окт 2020 : 		 SHADOWS FALL переиздают пластинку
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Вокалист SHADOWS FALL нахваливает новый материал



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Brian Fair опубликовал в Threads мнение о новом материале:

«Все больше и больше радуемся новой музыке @shadowsfallband, над которой мы работаем. Мы осваиваем огромное количество звуковых направлений, позволяя проявиться всем нашим влияниям и вдохновениям. Безумно приятно чувствовать себя так, будто мы возрождаемся спустя 30 лет нашего существования. Так много идей и риффов. Извините за задержку, но вам придется просто терпеливо ждать, пока все не будет готово к выходу».




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