20 окт 2020



TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS представили вокалиста



TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS представили вокалиста — им стал Erik Kraemer. Видео на "Black Diamond" доступно ниже. Erik известен как вокалист финской группы Simulacrum (Frontiers Records).







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