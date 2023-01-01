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*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 51
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 37
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 22
*Новое видео CANNIBAL CORPSE 17
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Timo Tolkki's Strato

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29 июн 2023 : 		 Бывший басист STRATOVARIUS в TIMO TOLKKI'S STRATO

2 июн 2023 : 		 Состав STRATOVARIUS'94 в TIMO TOLKKI'S STRATO

9 янв 2021 : 		 TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS всё

25 дек 2020 : 		 Новое видео TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS

8 дек 2020 : 		 Обучающее видео от TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS

24 ноя 2020 : 		 Демо-видео от TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS

20 окт 2020 : 		 TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS представили вокалиста

4 авг 2020 : 		 Превью нового материала TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS

3 июн 2020 : 		 Бывший барабанщик VADER / DECAPITATED в TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS

27 май 2020 : 		 Бывший басист STRATOVARIUS в группе бывшего гитариста STRATOVARIUS

13 май 2020 : 		 TIMO TOLKKI выпустит альбом в 2021 году

8 апр 2020 : 		 Сольные альбомы TIMO TOLKKI появились в цифровом виде

1 мар 2020 : 		 INFINITE VISIONS нашли вокалиста

29 янв 2020 : 		 TIMO TOLKKI готовит альбом новой группы

18 ноя 2019 : 		 Бывший гитарист STRATOVARIUS обвинил шведскую группу ECLIPSE в плагиате

7 мар 2017 : 		 TIMO TOLKKI отправляется в тур

23 янв 2013 : 		 TIMO TOLKKI записал песню с вокалисткой AMARANTHE

9 янв 2013 : 		 TIMO TOLKKI открыл студию

5 дек 2012 : 		 TIMO TOLKKI надеется, что состав 'Visions' еще запишет альбом и поедет в тур

28 июл 2012 : 		 TIMO TOLKKI 'прекратил' работы над 'Classical Variations 2: Credo'

11 апр 2012 : 		 TIMO TOLKKI начал кампанию по сбору средств на новый сольник

22 мар 2012 : 		 Книга TIMO TOLKKI доступна для скачивания

14 фев 2012 : 		 TIMO TOLKKI: «Через пять лет STRATOVARIUS перестанет существовать»

14 янв 2012 : 		 TIMO TOLKKI: «Я не бросаю музыку»

17 сен 2010 : 		 Новая книга TIMO TOLKKI

4 сен 2010 : 		 Книга TIMO TOLKKI выйдет в октябре
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|||| 29 июн 2023

Бывший басист STRATOVARIUS в TIMO TOLKKI'S STRATO



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TIMO TOLKKI'S STRATO объявили о том, что партии баса для нового альбома группы, Return To Dreamspace, записал никто иной как John Vihervä, один из трех основателей STRATOVARIUS в 1985 году.

TIMO TOLKKI'S STRATO Announce Founding STRATOVARIUS Member JOHN VIHERVГ„ As Bassist




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