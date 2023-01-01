29 июн 2023



Бывший басист STRATOVARIUS в TIMO TOLKKI'S STRATO



TIMO TOLKKI'S STRATO объявили о том, что партии баса для нового альбома группы, Return To Dreamspace, записал никто иной как John Vihervä, один из трех основателей STRATOVARIUS в 1985 году.







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