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Timo Tolkki

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Демо 4th Dimension от TIMO TOLKKI



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TIMO TOLKKI опубликовал демо к альбому 4th Dimension — это был первый альбом STRATOVARIUS, партии вокала к которому записывал Timo Kotipelto. На этом демо все партии вокала исполнял Tolkki.

«Эти демо-записи — часть истории пауэр-метала. Я написал эти песни после того, как мы закончили гастролировать со знаменитым альбомом Dreamspace. На тот момент я планировал продолжить работу в качестве вокалиста STRATOVARIUS. Примерно летом 1995 года к группе присоединился Timo Kotipelto.

Я старался сохранить «сырость» материала, но был очень удивлен, насколько хорошо он звучит на самом деле. Применив современный 32-битный мастеринг на современном оборудовании (да, с момента этих записей прошло уже 30 лет) к аналоговым кассетным трекам, мне удалось добиться того, что они звучат действительно хорошо.

Я также подготовил 10-страничный буклет, или небольшую книгу, на английском и испанском языках, в которой рассказываю о ключевых моментах рождения STRATOVARIUS и создании таких альбомов, как Fright Night, Twilight Time, Dreamspace и 4th Dimension, которые стали чрезвычайно успешными и проложили путь к следующей фазе STRATOVARIUS, которая началась с Episode.

Я думаю, что поклонники и коллекционеры музыки найдут этот дополнительный буклет очень информативным и интересным».

"Nightfall"
"Distant Skies"
"Against The Wind"
"Galaxies"
"Winter"
"Stratovarius"
"030366"
"Twilight Symphony"
"We Hold The Key"

Former STRATOVARIUS Guitarist TIMO TOLKKI Releases 4th Dimension Complete Demos Album




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