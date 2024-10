сегодня



Демо 4th Dimension от TIMO TOLKKI



TIMO TOLKKI опубликовал демо к альбому 4th Dimension — это был первый альбом STRATOVARIUS, партии вокала к которому записывал Timo Kotipelto. На этом демо все партии вокала исполнял Tolkki.



«Эти демо-записи — часть истории пауэр-метала. Я написал эти песни после того, как мы закончили гастролировать со знаменитым альбомом Dreamspace. На тот момент я планировал продолжить работу в качестве вокалиста STRATOVARIUS. Примерно летом 1995 года к группе присоединился Timo Kotipelto.



Я старался сохранить «сырость» материала, но был очень удивлен, насколько хорошо он звучит на самом деле. Применив современный 32-битный мастеринг на современном оборудовании (да, с момента этих записей прошло уже 30 лет) к аналоговым кассетным трекам, мне удалось добиться того, что они звучат действительно хорошо.



Я также подготовил 10-страничный буклет, или небольшую книгу, на английском и испанском языках, в которой рассказываю о ключевых моментах рождения STRATOVARIUS и создании таких альбомов, как Fright Night, Twilight Time, Dreamspace и 4th Dimension, которые стали чрезвычайно успешными и проложили путь к следующей фазе STRATOVARIUS, которая началась с Episode.



Я думаю, что поклонники и коллекционеры музыки найдут этот дополнительный буклет очень информативным и интересным».



"Nightfall"

"Distant Skies"

"Against The Wind"

"Galaxies"

"Winter"

"Stratovarius"

"030366"

"Twilight Symphony"

"We Hold The Key"





4TH DIMENSION COMPLETE DEMOS by Stratovarius





