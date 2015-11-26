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Timo Tolkki's Infinite Visions

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25 дек 2020 : 		 Новое видео TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS

8 дек 2020 : 		 Обучающее видео от TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS

24 ноя 2020 : 		 Демо-видео от TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS

20 окт 2020 : 		 TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS представили вокалиста

4 авг 2020 : 		 Превью нового материала TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS

3 июн 2020 : 		 Бывший барабанщик VADER / DECAPITATED в TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS

27 май 2020 : 		 Бывший басист STRATOVARIUS в группе бывшего гитариста STRATOVARIUS

13 май 2020 : 		 TIMO TOLKKI выпустит альбом в 2021 году

8 апр 2020 : 		 Сольные альбомы TIMO TOLKKI появились в цифровом виде

1 мар 2020 : 		 INFINITE VISIONS нашли вокалиста

29 янв 2020 : 		 TIMO TOLKKI готовит альбом новой группы

18 ноя 2019 : 		 Бывший гитарист STRATOVARIUS обвинил шведскую группу ECLIPSE в плагиате

7 мар 2017 : 		 TIMO TOLKKI отправляется в тур

23 янв 2013 : 		 TIMO TOLKKI записал песню с вокалисткой AMARANTHE

9 янв 2013 : 		 TIMO TOLKKI открыл студию

5 дек 2012 : 		 TIMO TOLKKI надеется, что состав 'Visions' еще запишет альбом и поедет в тур

28 июл 2012 : 		 TIMO TOLKKI 'прекратил' работы над 'Classical Variations 2: Credo'

11 апр 2012 : 		 TIMO TOLKKI начал кампанию по сбору средств на новый сольник

22 мар 2012 : 		 Книга TIMO TOLKKI доступна для скачивания

14 фев 2012 : 		 TIMO TOLKKI: «Через пять лет STRATOVARIUS перестанет существовать»

14 янв 2012 : 		 TIMO TOLKKI: «Я не бросаю музыку»

17 сен 2010 : 		 Новая книга TIMO TOLKKI

4 сен 2010 : 		 Книга TIMO TOLKKI выйдет в октябре

16 мар 2010 : 		 TIMO TOLKKI о своей книге: «Я не собираюсь разжигать негатив и ненависть»

12 окт 2009 : 		 Выход нового диска TIMO TOLKKI отложен до весны

26 авг 2009 : 		 Новый альбом TIMO TOLKKI выйдет осенью
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|||| 25 дек 2020

Новое видео TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS



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TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS опубликовали карантинное видео на "Infinite Visions".

TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS Release Full Band Lockdown Playthrough Video For "Infinite Visions" Demo Track



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Exceptional


25 дек 2020, 21:58		Продолжение Revolution Renaissance и Symfonia. Очередная попытка самокопирования. Походу сам создатель не понимает за что все так любили Stratovarius.


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