Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!» 89
*TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!» 57
*ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...» 42
*GUNNAR NELSON считает, что музыканты должны держаться подаль... 34
*ANVIL изобрели спид/трэш-металл? 27
[= ||| все новости группы



*

Timo Tolkki's Infinite Visions

*



8 дек 2020 : 		 Обучающее видео от TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS

24 ноя 2020 : 		 Демо-видео от TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS

20 окт 2020 : 		 TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS представили вокалиста

4 авг 2020 : 		 Превью нового материала TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS

3 июн 2020 : 		 Бывший барабанщик VADER / DECAPITATED в TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS

27 май 2020 : 		 Бывший басист STRATOVARIUS в группе бывшего гитариста STRATOVARIUS

13 май 2020 : 		 TIMO TOLKKI выпустит альбом в 2021 году

8 апр 2020 : 		 Сольные альбомы TIMO TOLKKI появились в цифровом виде

1 мар 2020 : 		 INFINITE VISIONS нашли вокалиста

29 янв 2020 : 		 TIMO TOLKKI готовит альбом новой группы

18 ноя 2019 : 		 Бывший гитарист STRATOVARIUS обвинил шведскую группу ECLIPSE в плагиате

7 мар 2017 : 		 TIMO TOLKKI отправляется в тур

23 янв 2013 : 		 TIMO TOLKKI записал песню с вокалисткой AMARANTHE

9 янв 2013 : 		 TIMO TOLKKI открыл студию

5 дек 2012 : 		 TIMO TOLKKI надеется, что состав 'Visions' еще запишет альбом и поедет в тур

28 июл 2012 : 		 TIMO TOLKKI 'прекратил' работы над 'Classical Variations 2: Credo'

11 апр 2012 : 		 TIMO TOLKKI начал кампанию по сбору средств на новый сольник

22 мар 2012 : 		 Книга TIMO TOLKKI доступна для скачивания

14 фев 2012 : 		 TIMO TOLKKI: «Через пять лет STRATOVARIUS перестанет существовать»

14 янв 2012 : 		 TIMO TOLKKI: «Я не бросаю музыку»

17 сен 2010 : 		 Новая книга TIMO TOLKKI

4 сен 2010 : 		 Книга TIMO TOLKKI выйдет в октябре

16 мар 2010 : 		 TIMO TOLKKI о своей книге: «Я не собираюсь разжигать негатив и ненависть»

12 окт 2009 : 		 Выход нового диска TIMO TOLKKI отложен до весны

26 авг 2009 : 		 Новый альбом TIMO TOLKKI выйдет осенью

19 апр 2009 : 		 Jari Kainulainen вернулся к TIMO TOLKKI
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Обучающее видео от TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS



*
zoom
*
* *
Обучающее видео от TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS к композиции "Sonata Black" доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Exceptional


8 дек 2020, 11:34		Еще после второго альбома Revolution Renaissance было понятно, что Толкки вообще не имеет представления о том, за что любили Stratovarius с его участием. Очень сильно не хватает влияния Йоханссона и Котипелто, всё какое-то шаблонное. Но зато двойные бочки, да.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 262

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом