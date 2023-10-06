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TIMO TOLKKI'S STRATO нашли лейбл



TIMO TOLKKI'S STRATO заключили соглашение с лейблом ROAR! Rock Of Angels Records на несколько альбомов. Детали первой пластинки, ранее анонсированной как "Return To Dreamspace", будут представлены позднее.







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