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*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 40
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 36
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 32
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
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Timo Tolkki's Strato

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6 окт 2023 : 		 TIMO TOLKKI'S STRATO нашли лейбл

29 июн 2023 : 		 Бывший басист STRATOVARIUS в TIMO TOLKKI'S STRATO

2 июн 2023 : 		 Состав STRATOVARIUS'94 в TIMO TOLKKI'S STRATO

9 янв 2021 : 		 TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS всё

25 дек 2020 : 		 Новое видео TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS

8 дек 2020 : 		 Обучающее видео от TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS

24 ноя 2020 : 		 Демо-видео от TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS

20 окт 2020 : 		 TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS представили вокалиста

4 авг 2020 : 		 Превью нового материала TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS

3 июн 2020 : 		 Бывший барабанщик VADER / DECAPITATED в TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS

27 май 2020 : 		 Бывший басист STRATOVARIUS в группе бывшего гитариста STRATOVARIUS

13 май 2020 : 		 TIMO TOLKKI выпустит альбом в 2021 году

8 апр 2020 : 		 Сольные альбомы TIMO TOLKKI появились в цифровом виде

1 мар 2020 : 		 INFINITE VISIONS нашли вокалиста

29 янв 2020 : 		 TIMO TOLKKI готовит альбом новой группы

18 ноя 2019 : 		 Бывший гитарист STRATOVARIUS обвинил шведскую группу ECLIPSE в плагиате

7 мар 2017 : 		 TIMO TOLKKI отправляется в тур

23 янв 2013 : 		 TIMO TOLKKI записал песню с вокалисткой AMARANTHE

9 янв 2013 : 		 TIMO TOLKKI открыл студию

5 дек 2012 : 		 TIMO TOLKKI надеется, что состав 'Visions' еще запишет альбом и поедет в тур

28 июл 2012 : 		 TIMO TOLKKI 'прекратил' работы над 'Classical Variations 2: Credo'

11 апр 2012 : 		 TIMO TOLKKI начал кампанию по сбору средств на новый сольник

22 мар 2012 : 		 Книга TIMO TOLKKI доступна для скачивания

14 фев 2012 : 		 TIMO TOLKKI: «Через пять лет STRATOVARIUS перестанет существовать»

14 янв 2012 : 		 TIMO TOLKKI: «Я не бросаю музыку»

17 сен 2010 : 		 Новая книга TIMO TOLKKI
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TIMO TOLKKI'S STRATO нашли лейбл



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TIMO TOLKKI'S STRATO заключили соглашение с лейблом ROAR! Rock Of Angels Records на несколько альбомов. Детали первой пластинки, ранее анонсированной как "Return To Dreamspace", будут представлены позднее.




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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6 окт 2023
O
Old Nothing
Шизик никак не угомонится.
  Dislike!1
6 окт 2023
Exceptional
Учитывая все предыдущие попытки Толкки, заключение контракта с ROAR! пока ничего не гарантирует
Like!2  Dislike!1
6 окт 2023
olly71
тут даже фотка кричит что у этих четверых не может получится ничего слушабельного.
Like!3  Dislike!1
6 окт 2023
O
Old Nothing
olly71, она кричит только о таланте хорошо закладывать за воротник
  Dislike!1
6 окт 2023
Corpsegrinder04
Завалите свои никчёмные варежки. Толкки ещё не все хиты свои написал. А творчество 92-96 лучшее как раз с Лассилой и Иконеном, которые являются соавторами песен в том числе. Лучшее творчество коллектива, к написанию которого(95,96) писклявого пидрилу на пушечный выстрел не подпускали.
6 окт 2023
a
artmageddon
главное пусть сам поет

просмотров: 686

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