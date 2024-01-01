сегодня



Видео с текстом от TIMO TOLKKI



"Faust", новая песня TIMO TOLKKI, доступна для прослушивания ниже. В записи принимали участие Jeff Scott Soto (vocals), Jari Kainulainen (bass) и Peter Dellermann (drums).







+0 -0



просмотров: 126

