Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 49
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 31
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 28
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*Перезаписанный трек BLIND GUARDIAN 19
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
*Гитарист DISTURBED: «У меня тысячи риффов в телефоне!» 17
*KERRY KING о названии своей группы: «Оно мне не нравится» 15
*Фронтмен BLIND GUARDIAN о предстоящем альбоме: «Я ожидаю, чт... 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 49
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 31
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 28
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
[= ||| все новости группы



*

Timo Tolkki

*



14 июн 2024 : 		 Видео с текстом от TIMO TOLKKI

25 дек 2023 : 		 TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов

14 ноя 2023 : 		 TIMO TOLKKI присел. Пока условно

6 окт 2023 : 		 TIMO TOLKKI'S STRATO нашли лейбл

29 июн 2023 : 		 Бывший басист STRATOVARIUS в TIMO TOLKKI'S STRATO

2 июн 2023 : 		 Состав STRATOVARIUS'94 в TIMO TOLKKI'S STRATO

9 янв 2021 : 		 TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS всё

25 дек 2020 : 		 Новое видео TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS

8 дек 2020 : 		 Обучающее видео от TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS

24 ноя 2020 : 		 Демо-видео от TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS

20 окт 2020 : 		 TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS представили вокалиста

4 авг 2020 : 		 Превью нового материала TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS

3 июн 2020 : 		 Бывший барабанщик VADER / DECAPITATED в TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS

27 май 2020 : 		 Бывший басист STRATOVARIUS в группе бывшего гитариста STRATOVARIUS

13 май 2020 : 		 TIMO TOLKKI выпустит альбом в 2021 году

8 апр 2020 : 		 Сольные альбомы TIMO TOLKKI появились в цифровом виде

1 мар 2020 : 		 INFINITE VISIONS нашли вокалиста

29 янв 2020 : 		 TIMO TOLKKI готовит альбом новой группы

18 ноя 2019 : 		 Бывший гитарист STRATOVARIUS обвинил шведскую группу ECLIPSE в плагиате

7 мар 2017 : 		 TIMO TOLKKI отправляется в тур

23 янв 2013 : 		 TIMO TOLKKI записал песню с вокалисткой AMARANTHE

9 янв 2013 : 		 TIMO TOLKKI открыл студию

5 дек 2012 : 		 TIMO TOLKKI надеется, что состав 'Visions' еще запишет альбом и поедет в тур

28 июл 2012 : 		 TIMO TOLKKI 'прекратил' работы над 'Classical Variations 2: Credo'

11 апр 2012 : 		 TIMO TOLKKI начал кампанию по сбору средств на новый сольник

22 мар 2012 : 		 Книга TIMO TOLKKI доступна для скачивания
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от TIMO TOLKKI



zoom
TIMO TOLKKI опубликовал официальное видео с текстом к новому треку Ultima Thule, который будет включен в новый альбом "Classical Variations and Themes 2 : Ultima Thule", выходящий первого сентября.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 91

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом