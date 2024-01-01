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Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми...
53
Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн...
49
Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог...
31
MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не...
28
SLASH: «Нет ничего лучше блюза»
28
все новости группы
Timo Tolkki
Финляндия
Instrumental Rock
Hard Rock
Power Metal
http://www.tolkki.com
Myspace:
http://www.myspace.com/ttolkki
Facebook:
https://www.facebook.com/TimoTolkkiInfiniteVisions/
14 июн 2024
:
Видео с текстом от TIMO TOLKKI
25 дек 2023
:
TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов
14 ноя 2023
:
TIMO TOLKKI присел. Пока условно
6 окт 2023
:
TIMO TOLKKI'S STRATO нашли лейбл
29 июн 2023
:
Бывший басист STRATOVARIUS в TIMO TOLKKI'S STRATO
2 июн 2023
:
Состав STRATOVARIUS'94 в TIMO TOLKKI'S STRATO
9 янв 2021
:
TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS всё
25 дек 2020
:
Новое видео TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS
8 дек 2020
:
Обучающее видео от TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS
24 ноя 2020
:
Демо-видео от TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS
20 окт 2020
:
TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS представили вокалиста
4 авг 2020
:
Превью нового материала TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS
3 июн 2020
:
Бывший барабанщик VADER / DECAPITATED в TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS
27 май 2020
:
Бывший басист STRATOVARIUS в группе бывшего гитариста STRATOVARIUS
13 май 2020
:
TIMO TOLKKI выпустит альбом в 2021 году
8 апр 2020
:
Сольные альбомы TIMO TOLKKI появились в цифровом виде
1 мар 2020
:
INFINITE VISIONS нашли вокалиста
29 янв 2020
:
TIMO TOLKKI готовит альбом новой группы
18 ноя 2019
:
Бывший гитарист STRATOVARIUS обвинил шведскую группу ECLIPSE в плагиате
7 мар 2017
:
TIMO TOLKKI отправляется в тур
23 янв 2013
:
TIMO TOLKKI записал песню с вокалисткой AMARANTHE
9 янв 2013
:
TIMO TOLKKI открыл студию
5 дек 2012
:
TIMO TOLKKI надеется, что состав 'Visions' еще запишет альбом и поедет в тур
28 июл 2012
:
TIMO TOLKKI 'прекратил' работы над 'Classical Variations 2: Credo'
11 апр 2012
:
TIMO TOLKKI начал кампанию по сбору средств на новый сольник
22 мар 2012
:
Книга TIMO TOLKKI доступна для скачивания
14 фев 2012
:
TIMO TOLKKI: «Через пять лет STRATOVARIUS перестанет существовать»
14 янв 2012
:
TIMO TOLKKI: «Я не бросаю музыку»
17 сен 2010
:
Новая книга TIMO TOLKKI
4 сен 2010
:
Книга TIMO TOLKKI выйдет в октябре
16 мар 2010
:
TIMO TOLKKI о своей книге: «Я не собираюсь разжигать негатив и ненависть»
12 окт 2009
:
Выход нового диска TIMO TOLKKI отложен до весны
26 авг 2009
:
Новый альбом TIMO TOLKKI выйдет осенью
19 апр 2009
:
Jari Kainulainen вернулся к TIMO TOLKKI
26 фев 2009
:
TIMO TOLKKI запишет диск с бывшими музыкантами STRATOVARIUS
7 окт 2008
:
TIMO TOLKKI желает удачи новому составу STRATOVARIUS
25 мар 2008
:
TIMO TOLKKI: "Моя рок опера - для тех, у кого все еще есть сердце"
17 мар 2008
:
Фронтмен STRATOVARIUS доволен количеством легальных скачиваний "Saana"
6 мар 2008
:
TIMO TOLKKI уладил проблемы по поводу выхода сольного альбома
4 мар 2008
:
TIMO TOLKKI: Релиз "Saana" близится
27 фев 2008
:
TIMO TOLKKI утверждает, что лейбл изначально "отверг" его рок-оперу
21 фев 2008
:
Frontiers Records намерены выпустить рок-оперу TIMO TOLKKI
20 фев 2008
:
TIMO TOLKKI разорвал контракт с Frontiers Records
19 фев 2008
:
TIMO TOLKKI : Мастер-диск 'Saana - Warrior Of Light' появился в сети
14 фев 2008
:
У Timo Tolkki украли мастер-диск и оформление альбома
18 ноя 2007
:
Лидер STRATOVARIUS готов приступить к микшированию первой части оперы
5 окт 2007
:
Детали рок-оперы TIMO TOLKKI
23 июл 2007
:
Timo Tolkki обьявил второго вокалиста для сольного альбома
6 май 2007
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Timo Tolkki (STRATOVARIUS) : "Я живу вне общества"
3 мар 2007
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Timo Tolkki рассказыывает о продюсировании нового альбома INFERNOISE
8 фев 2007
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Бывший басист STRATOVARIUS примет участие в рок-опере TIMO TOLKKI
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TIMO TOLKKI работает над новым сольным альбомом
18 ноя 2001
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Timo Tolkki записал свой второй соло альбом
сегодня
Видео с текстом от TIMO TOLKKI
TIMO TOLKKI опубликовал официальное видео с текстом к новому треку Ultima Thule, который будет включен в новый альбом "Classical Variations and Themes 2 : Ultima Thule", выходящий первого сентября.
http://www.tolkki.com
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