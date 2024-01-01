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Видео с текстом от TIMO TOLKKI



TIMO TOLKKI опубликовал официальное видео с текстом к новому треку Ultima Thule, который будет включен в новый альбом "Classical Variations and Themes 2 : Ultima Thule", выходящий первого сентября. http://www.tolkki.com







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