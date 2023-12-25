Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 83
*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 50
*Фигурки PANTERA выйдут весной 29
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 29
*Новое видео DORO 24
*TOMAS HAAKE о музыкантах, которым нравится MESHUGGAH 21
*Лидер MEGADETH о дороговизне туров: «Больше невозможно попас... 19
*TED NUGENT: «Тэйлор Свифт ни рыба ни мясо» 17
*Умер отец барабанщика METALLICA 17
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST назвал худший альбом группы 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 83
*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 50
*Фигурки PANTERA выйдут весной 29
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 29
*Новое видео DORO 24
[= ||| все новости группы



*

Timo Tolkki's Strato

*



25 дек 2023 : 		 TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов

14 ноя 2023 : 		 TIMO TOLKKI присел. Пока условно

6 окт 2023 : 		 TIMO TOLKKI'S STRATO нашли лейбл

29 июн 2023 : 		 Бывший басист STRATOVARIUS в TIMO TOLKKI'S STRATO

2 июн 2023 : 		 Состав STRATOVARIUS'94 в TIMO TOLKKI'S STRATO

9 янв 2021 : 		 TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS всё

25 дек 2020 : 		 Новое видео TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS

8 дек 2020 : 		 Обучающее видео от TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS

24 ноя 2020 : 		 Демо-видео от TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS

20 окт 2020 : 		 TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS представили вокалиста

4 авг 2020 : 		 Превью нового материала TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS

3 июн 2020 : 		 Бывший барабанщик VADER / DECAPITATED в TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS

27 май 2020 : 		 Бывший басист STRATOVARIUS в группе бывшего гитариста STRATOVARIUS

13 май 2020 : 		 TIMO TOLKKI выпустит альбом в 2021 году

8 апр 2020 : 		 Сольные альбомы TIMO TOLKKI появились в цифровом виде

1 мар 2020 : 		 INFINITE VISIONS нашли вокалиста

29 янв 2020 : 		 TIMO TOLKKI готовит альбом новой группы

18 ноя 2019 : 		 Бывший гитарист STRATOVARIUS обвинил шведскую группу ECLIPSE в плагиате

7 мар 2017 : 		 TIMO TOLKKI отправляется в тур

23 янв 2013 : 		 TIMO TOLKKI записал песню с вокалисткой AMARANTHE

9 янв 2013 : 		 TIMO TOLKKI открыл студию

5 дек 2012 : 		 TIMO TOLKKI надеется, что состав 'Visions' еще запишет альбом и поедет в тур

28 июл 2012 : 		 TIMO TOLKKI 'прекратил' работы над 'Classical Variations 2: Credo'

11 апр 2012 : 		 TIMO TOLKKI начал кампанию по сбору средств на новый сольник

22 мар 2012 : 		 Книга TIMO TOLKKI доступна для скачивания

14 фев 2012 : 		 TIMO TOLKKI: «Через пять лет STRATOVARIUS перестанет существовать»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов



zoom
TIMO TOLKKI опубликовал следующее сообщение:

«Моё заявление по поводу моей музыки на всех стриминговых сервисах:

После долгих размышлений, исследований и бесед с коллегами, которых я глубоко уважаю, я решил удалить всю свою музыку со всех стриминговых платформ.

Spotify провозгласили "спасителем музыкальной индустрии". Может быть, это и так, но для меня Spotify представляет собой организацию, основанную исключительно на корпоративной жадности с крайне аморальной, неэтичной и несправедливой системой оплаты для тех, кто, по крайней мере раньше, поддерживал этот бизнес: музыкантов, авторов песен и групп.

Я ценю свой талант автора песен и продюсера, к которому я шёл с 16 лет, вкладывая в это всю свою энергию и любовь, гораздо выше как с финансовой, так и с этической точки зрения, чем бизнес-модель, которую предлагают нынешние стриминговые сервисы.

Дэниел Эк, генеральный директор Spotify с состоянием в 3,4 миллиарда долларов США, за всю свою жизнь не написал ни одной ноты. Spotify поддерживают такие крупные инвесторы, как Goldman Sachs и Blackrock, доход Spotify в 2022 году составил 12,3 миллиарда долларов США, и всё равно "он не прибыльный". Spotify в основном принадлежит крупным звукозаписывающим компаниям, таким как Sony Music, Universal и Warner Music.

Последней каплей для меня стало объявление Spotify о том, что они не будут ничего платить артистам, у которых менее 1000 прослушиваний. Ещё одним "гвоздём в крышку гроба", так сказать, стало то, что они планируют начать создавать артистов с помощью искусственного интеллекта, которых на самом деле, конечно же, не существует.

Я не хочу принимать участие ни в чём подобном. Всё это вместе взятое представляет собой противоположность тому, что я делаю в музыке. Я выражаю свою душу, дух и талант через свою музыку и отказываюсь отдавать её организациям, которые стремятся к союзу с тем, что я считаю разрушительной силой на нашей прекрасной планете: вопиющей эксплуатацией людей без каких-либо этических или моральных принципов, где единственное, что имеет значение, — это получение как можно большей прибыли, не задумываясь ни на долю секунды о последствиях таких действий.

В будущем если я и буду выпускать что-либо, то только через мой собственный сайт.

Я хочу, чтобы в будущем артисты начали продавать музыку, которую они хотят создать, через свои собственные каналы и предлагать свою музыку, возможно, с некоторым премиум-контентом. Я верю, что это вполне возможно сделать и сохранить свою художественную и человеческую целостность.

Я благодарю всех, кто слушает мою музыку с 1989 года и кто поддерживает меня, даже когда это казалось трудным.

Я желаю вам и вашим семьям мирного Рождества и счастливого Нового 2024 года.

Любви и мира!»

Former STRATOVARIUS Guitarist TIMO TOLKKI Announces Plans To Remove His Music From All Streaming Platforms -




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 6 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

25 дек 2023
Орион
Надеюсь ты знаешь, что делаешь, Тимо
25 дек 2023
gravitgroove
Дык можно ж продавать целый альбом, оторвав от подписки / аренды, но чтобы его человек мог в сервисе в плейлист добавлять.
25 дек 2023
M
MyDyingMind
Ну альбомы Стратов он получается трогать не будет, так что в целом похеру. Насколько сильно я люблю практически все (не совсем, конечно) его творчество вплоть до 2005, настолько же пусты и вторичны все его проекты после. Ничего уж от него не жду. Да и мне кажется это у него очередной приступ его биполярки, судя по прошлой новости у него опять маниакальная стадия пошла и он начал исполнять (но не музыку)
25 дек 2023
Corpsegrinder04
MyDyingMind, allen/Lande 2014 года альбом - вся музыка написана Толкки и 4 песни текст, и на гитаре собственно он там. Очень хороший и довольно хитовый материал. В остальном согласен, после 2005 скам один, за исключением первых двух альбомов RR
Like!1
25 дек 2023
y
ywi
Посыл верный, но не сработает. 99,99(9)% пользователей Спотифая слушают "тыц-тыц" - "умпц-умпц". Так что отсутствия музыки Толкки, пусть и прекрасной, никто не заметит. К сожалению.
Like!1
25 дек 2023
olly71
Давно от него не было столь здравых поступков . Но лучше поздно чем никогда. Шаг достойный что бы его повторили как можно больше музыкантов в мире.
Like!1

просмотров: 369

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом