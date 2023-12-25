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TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов



TIMO TOLKKI опубликовал следующее сообщение:



«Моё заявление по поводу моей музыки на всех стриминговых сервисах:



После долгих размышлений, исследований и бесед с коллегами, которых я глубоко уважаю, я решил удалить всю свою музыку со всех стриминговых платформ.



Spotify провозгласили "спасителем музыкальной индустрии". Может быть, это и так, но для меня Spotify представляет собой организацию, основанную исключительно на корпоративной жадности с крайне аморальной, неэтичной и несправедливой системой оплаты для тех, кто, по крайней мере раньше, поддерживал этот бизнес: музыкантов, авторов песен и групп.



Я ценю свой талант автора песен и продюсера, к которому я шёл с 16 лет, вкладывая в это всю свою энергию и любовь, гораздо выше как с финансовой, так и с этической точки зрения, чем бизнес-модель, которую предлагают нынешние стриминговые сервисы.



Дэниел Эк, генеральный директор Spotify с состоянием в 3,4 миллиарда долларов США, за всю свою жизнь не написал ни одной ноты. Spotify поддерживают такие крупные инвесторы, как Goldman Sachs и Blackrock, доход Spotify в 2022 году составил 12,3 миллиарда долларов США, и всё равно "он не прибыльный". Spotify в основном принадлежит крупным звукозаписывающим компаниям, таким как Sony Music, Universal и Warner Music.



Последней каплей для меня стало объявление Spotify о том, что они не будут ничего платить артистам, у которых менее 1000 прослушиваний. Ещё одним "гвоздём в крышку гроба", так сказать, стало то, что они планируют начать создавать артистов с помощью искусственного интеллекта, которых на самом деле, конечно же, не существует.



Я не хочу принимать участие ни в чём подобном. Всё это вместе взятое представляет собой противоположность тому, что я делаю в музыке. Я выражаю свою душу, дух и талант через свою музыку и отказываюсь отдавать её организациям, которые стремятся к союзу с тем, что я считаю разрушительной силой на нашей прекрасной планете: вопиющей эксплуатацией людей без каких-либо этических или моральных принципов, где единственное, что имеет значение, — это получение как можно большей прибыли, не задумываясь ни на долю секунды о последствиях таких действий.



В будущем если я и буду выпускать что-либо, то только через мой собственный сайт.



Я хочу, чтобы в будущем артисты начали продавать музыку, которую они хотят создать, через свои собственные каналы и предлагать свою музыку, возможно, с некоторым премиум-контентом. Я верю, что это вполне возможно сделать и сохранить свою художественную и человеческую целостность.



Я благодарю всех, кто слушает мою музыку с 1989 года и кто поддерживает меня, даже когда это казалось трудным.



Я желаю вам и вашим семьям мирного Рождества и счастливого Нового 2024 года.



Любви и мира!»







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