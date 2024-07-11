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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 113
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 50
*Новое видео LIMP BIZKIT 36
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 31
*YNGWIE MALMSTEEN о том, почему он не хочет работать с соавто... 27
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Timo Tolkki

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11 июл 2024 : 		 Видео с выступления TIMO TOLKKI

14 июн 2024 : 		 Видео с текстом от TIMO TOLKKI

25 дек 2023 : 		 TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов

14 ноя 2023 : 		 TIMO TOLKKI присел. Пока условно

6 окт 2023 : 		 TIMO TOLKKI'S STRATO нашли лейбл

29 июн 2023 : 		 Бывший басист STRATOVARIUS в TIMO TOLKKI'S STRATO

2 июн 2023 : 		 Состав STRATOVARIUS'94 в TIMO TOLKKI'S STRATO

9 янв 2021 : 		 TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS всё

25 дек 2020 : 		 Новое видео TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS

8 дек 2020 : 		 Обучающее видео от TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS

24 ноя 2020 : 		 Демо-видео от TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS

20 окт 2020 : 		 TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS представили вокалиста

4 авг 2020 : 		 Превью нового материала TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS

3 июн 2020 : 		 Бывший барабанщик VADER / DECAPITATED в TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS

27 май 2020 : 		 Бывший басист STRATOVARIUS в группе бывшего гитариста STRATOVARIUS

13 май 2020 : 		 TIMO TOLKKI выпустит альбом в 2021 году

8 апр 2020 : 		 Сольные альбомы TIMO TOLKKI появились в цифровом виде

1 мар 2020 : 		 INFINITE VISIONS нашли вокалиста

29 янв 2020 : 		 TIMO TOLKKI готовит альбом новой группы

18 ноя 2019 : 		 Бывший гитарист STRATOVARIUS обвинил шведскую группу ECLIPSE в плагиате

7 мар 2017 : 		 TIMO TOLKKI отправляется в тур

23 янв 2013 : 		 TIMO TOLKKI записал песню с вокалисткой AMARANTHE

9 янв 2013 : 		 TIMO TOLKKI открыл студию

5 дек 2012 : 		 TIMO TOLKKI надеется, что состав 'Visions' еще запишет альбом и поедет в тур

28 июл 2012 : 		 TIMO TOLKKI 'прекратил' работы над 'Classical Variations 2: Credo'

11 апр 2012 : 		 TIMO TOLKKI начал кампанию по сбору средств на новый сольник
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Видео с выступления TIMO TOLKKI



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Видео с выступления TIMO TOLKKI, которое состоялось в Чили в начале месяца, доступно ниже.

Watch Former STRATOVARIUS Guitarist TIMO TOLKKI Perform




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11 июл 2024
Corpsegrinder04
Чёт кабачок совсем плохенький. Всё больше на покойного Василия Уткина начинает походить, царство ему небесное.

просмотров: 207

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