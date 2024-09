17 сен 2024



Видео с текстом от TIMO TOLKKI



TIMO TOLKKI опубликовал официальное видео с текстом к новому треку Soul of the World, который будет включен в новый альбом "Classical Variations and Themes 2 : Ultima Thule", выходящий первого октября.



Трек-лист:



Solveig’s Song

Ultima Thule

Sturmfrei

Isä

Kalevala

Tolkien’s Tundra

Soul of the World

Silent Icy Tears

Spirit of the Forest

Karjalan Kunnailla







