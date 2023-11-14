14 ноя 2023



TIMO TOLKKI присел. Пока условно



По сообщениям Seiska и Helsingin Sanomat, бывший гитарист STRATOVARIUS TIMO TOLKKI был приговорен окружным судом Хельсинки к 45 дням лишения свободы условно за мошенничество и подлог.



Обвинение в мошенничестве было вынесено в связи с тем, что в 2020 г. TIMO TOLKKI неправомерно подал заявление на получение пособия на сумму более 3 000 евро. При этом он скрыл свои доходы и средства на банковском счете от Kela, финской кассы социального страхования. Обвинение в подлоге было основано на том, что Tolkki фальсифицировал свои банковские выписки для Kela. Среди прочего, гитарист удалял транзакции и изменял остатки на банковском счете, чтобы скрыть свои истинные доходы.



По решению суда Tolkki должен выплатить Kela 3 063 евро в качестве компенсации ущерба. Кроме того, гитарист должен будет выплатить государству 80 евро в качестве доплаты за статус жертвы уголовного преступления.



В суд TIMO TOLKKI не явился. В своем письме на имя окружного суда он утверждал, что в момент совершения преступления жил в "плохое время". По словам музыканта, он страдает биполярным расстройством.



Когда Seiska связались с ним, он не пожелал давать комментарии по этому вопросу.



По данным Seiska, решение суда еще не окончательно.























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