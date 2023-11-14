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Timo Tolkki's Strato

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14 ноя 2023 : 		 TIMO TOLKKI присел. Пока условно

6 окт 2023 : 		 TIMO TOLKKI'S STRATO нашли лейбл

29 июн 2023 : 		 Бывший басист STRATOVARIUS в TIMO TOLKKI'S STRATO

2 июн 2023 : 		 Состав STRATOVARIUS'94 в TIMO TOLKKI'S STRATO

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25 дек 2020 : 		 Новое видео TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS

8 дек 2020 : 		 Обучающее видео от TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS

24 ноя 2020 : 		 Демо-видео от TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS

20 окт 2020 : 		 TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS представили вокалиста

4 авг 2020 : 		 Превью нового материала TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS

3 июн 2020 : 		 Бывший барабанщик VADER / DECAPITATED в TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS

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13 май 2020 : 		 TIMO TOLKKI выпустит альбом в 2021 году

8 апр 2020 : 		 Сольные альбомы TIMO TOLKKI появились в цифровом виде

1 мар 2020 : 		 INFINITE VISIONS нашли вокалиста

29 янв 2020 : 		 TIMO TOLKKI готовит альбом новой группы

18 ноя 2019 : 		 Бывший гитарист STRATOVARIUS обвинил шведскую группу ECLIPSE в плагиате

7 мар 2017 : 		 TIMO TOLKKI отправляется в тур

23 янв 2013 : 		 TIMO TOLKKI записал песню с вокалисткой AMARANTHE

9 янв 2013 : 		 TIMO TOLKKI открыл студию

5 дек 2012 : 		 TIMO TOLKKI надеется, что состав 'Visions' еще запишет альбом и поедет в тур

28 июл 2012 : 		 TIMO TOLKKI 'прекратил' работы над 'Classical Variations 2: Credo'

11 апр 2012 : 		 TIMO TOLKKI начал кампанию по сбору средств на новый сольник

22 мар 2012 : 		 Книга TIMO TOLKKI доступна для скачивания

14 фев 2012 : 		 TIMO TOLKKI: «Через пять лет STRATOVARIUS перестанет существовать»

14 янв 2012 : 		 TIMO TOLKKI: «Я не бросаю музыку»
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|||| 14 ноя 2023

TIMO TOLKKI присел. Пока условно



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По сообщениям Seiska и Helsingin Sanomat, бывший гитарист STRATOVARIUS TIMO TOLKKI был приговорен окружным судом Хельсинки к 45 дням лишения свободы условно за мошенничество и подлог.

Обвинение в мошенничестве было вынесено в связи с тем, что в 2020 г. TIMO TOLKKI неправомерно подал заявление на получение пособия на сумму более 3 000 евро. При этом он скрыл свои доходы и средства на банковском счете от Kela, финской кассы социального страхования. Обвинение в подлоге было основано на том, что Tolkki фальсифицировал свои банковские выписки для Kela. Среди прочего, гитарист удалял транзакции и изменял остатки на банковском счете, чтобы скрыть свои истинные доходы.

По решению суда Tolkki должен выплатить Kela 3 063 евро в качестве компенсации ущерба. Кроме того, гитарист должен будет выплатить государству 80 евро в качестве доплаты за статус жертвы уголовного преступления.

В суд TIMO TOLKKI не явился. В своем письме на имя окружного суда он утверждал, что в момент совершения преступления жил в "плохое время". По словам музыканта, он страдает биполярным расстройством.

Когда Seiska связались с ним, он не пожелал давать комментарии по этому вопросу.

По данным Seiska, решение суда еще не окончательно.












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КомментарииСкрыть/показать 10 )

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14 ноя 2023
S
SS-ULTRA
Совсем плохой стал.
14 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
сначала прочел "мошенничество и поджог", косплей О'Брайена.
14 ноя 2023
M
Mike Barlow
Страшное, страшное преступление...
14 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
Mike Barlow, и наказание страшное - целых 45 дней кофе будет только из автомата!
Like!2
14 ноя 2023
Exceptional
Чел последние лет 15 обвиняет всех, с кем работал, в жадности, а сам такой хернёй занимается.
Like!2
14 ноя 2023
gravitgroove
Финны такие эстонцы!
  Dislike!2
14 ноя 2023
father
Когда хотел закосить под Пола ДиАнно, но яйчишек хватило только на 3 косаря
14 ноя 2023
olly71
Весёлая у него жизнь после 2005 года пошла я смотрю.
14 ноя 2023
Lord Iscariah
Да ему надо жить где-нить на окраине Самары, там такие типчики до сих пор сотнями гуляют и наебывают друг друга каждый день.
15 ноя 2023
Nord61
Может, у парня просто шифер потёк, "синдром Плюшкина" словил? Сеть выдаёт инфу, что порядка 5 лямов зеленью у Тимо таки имеется...

просмотров: 1076

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