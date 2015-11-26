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Timo Tolkki's Infinite Visions

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9 янв 2021 : 		 TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS всё

25 дек 2020 : 		 Новое видео TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS

8 дек 2020 : 		 Обучающее видео от TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS

24 ноя 2020 : 		 Демо-видео от TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS

20 окт 2020 : 		 TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS представили вокалиста

4 авг 2020 : 		 Превью нового материала TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS

3 июн 2020 : 		 Бывший барабанщик VADER / DECAPITATED в TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS

27 май 2020 : 		 Бывший басист STRATOVARIUS в группе бывшего гитариста STRATOVARIUS

13 май 2020 : 		 TIMO TOLKKI выпустит альбом в 2021 году

8 апр 2020 : 		 Сольные альбомы TIMO TOLKKI появились в цифровом виде

1 мар 2020 : 		 INFINITE VISIONS нашли вокалиста

29 янв 2020 : 		 TIMO TOLKKI готовит альбом новой группы

18 ноя 2019 : 		 Бывший гитарист STRATOVARIUS обвинил шведскую группу ECLIPSE в плагиате

7 мар 2017 : 		 TIMO TOLKKI отправляется в тур

23 янв 2013 : 		 TIMO TOLKKI записал песню с вокалисткой AMARANTHE

9 янв 2013 : 		 TIMO TOLKKI открыл студию

5 дек 2012 : 		 TIMO TOLKKI надеется, что состав 'Visions' еще запишет альбом и поедет в тур

28 июл 2012 : 		 TIMO TOLKKI 'прекратил' работы над 'Classical Variations 2: Credo'

11 апр 2012 : 		 TIMO TOLKKI начал кампанию по сбору средств на новый сольник

22 мар 2012 : 		 Книга TIMO TOLKKI доступна для скачивания

14 фев 2012 : 		 TIMO TOLKKI: «Через пять лет STRATOVARIUS перестанет существовать»

14 янв 2012 : 		 TIMO TOLKKI: «Я не бросаю музыку»

17 сен 2010 : 		 Новая книга TIMO TOLKKI

4 сен 2010 : 		 Книга TIMO TOLKKI выйдет в октябре

16 мар 2010 : 		 TIMO TOLKKI о своей книге: «Я не собираюсь разжигать негатив и ненависть»

12 окт 2009 : 		 Выход нового диска TIMO TOLKKI отложен до весны
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|||| 9 янв 2021

TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS всё



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TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS объявили о распаде:

«Увы, но INFINITE VISIONS не смогли достичь цели по сбору средств на запись альбома и поэтому продолжать не имеет никакого смысла. В качестве прощального подарка мы публикуем демо, включая две нереализованные композиции 'Dangerous' и 'Voice Of Tomorrow' (Erik Kraemer pre-production vocal demo)».

Tolkki: «Теперь я планирую выпустить Union Magnetica как сольную работу при участии Elize Ryd, Sharon Den Adel, Russel Allen, Rob Rock и других. Я хочу это сделать осенью и потом поехать в тур по всему миру».

Оставшиеся участники INFINITE VISIONS собрали новую группу, которая пока остается без названия. В ее состав также вошли Nils Courbaron (Sirenia / Think Of A New Kind) и Dani G (Last Days Of Eden / Darksun).

Трек-лист демо:

"Dangerous" (0:00-4:38)
"Sonata Black" - instrumental version (4:41-9:47)
"You Rock My World" (9:50-14:23)
"Infinite Visions" (14:25-19:58)
"Voice Of Tomorrow" - Erik Kraemer pre-production vocal demo (20:00-23:42)
"Voice Of Tomorrow" - Pawel Jaroszewiczraw's raw drum tracks with guitars, no vocals (23:48-27:31)
"Dangerous" - Jimmy Pitts' original keyboard demo (27:33-32:10) 

TIMO TOLKKI's INFINITE VISIONS Call It Quits; Demo Tracks For Aborted Debut Album Streaming



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Exceptional


9 янв 2021, 23:27		АХАХАХАХА
Это он типа не смог собрать денег, поэтому выгнал всех музыкантов нахуй, а этот материал превратит в all-star проект? Еще и решил, что в мировое турне поедет?

evilmarx


9 янв 2021, 23:30		Всё равно жаль, Толкки - талантливый чувак.

Exceptional


9 янв 2021, 23:56		Да жаль то оно понятно, что жаль. Я не глумлюсь, если что. Просто логики нихуя нет.
И на счет "талантливый чувак"... тут такое дело... Stratovarius распались во многом из-за растущего влияния Котипелто и Йоханссона. И с уходом Толкки группа выпустила очень разные и креативные альбомы. А вот Толкки собрал пару-тройку проектов, все как один пытающиеся воспроизвести что-то а-ля Visions-Infinity, но только без яиц. С INFINITE VISIONS вырисовывалась та же ситуация (лол, одно только название доказывает мои слова).
И почему распадаются все эти проекты? Толкки раз за разом говорит, что они финансово не выгодны, либо ссылается на жадность коллег. У Толкки все его проекты только ради заработка, и он хочет, что бы деньги появлялись мгновенно.
Я не спорю, деньги всем нужны, не осуждаю. Но может стоило в начале наработать репутацию? Может нужно дожать хотя бы один проект? Нет, говорит, деньги мне плати, блядь!

father


10 янв 2021, 00:13		Просто Тимо хочет быть как Мальмстин. Но он не Мальстин:)

Darkside.ru Member

Blindman


10 янв 2021, 00:28		Тут по демо такой материал, что платить денег просто не за что. И никакая Шэрон с Лизой эту лабуду не спасут....

Тимо хочет быть хотя бы как Магнус, но даже на это совсем не способен...

father


10 янв 2021, 02:04		Ну да, всё то же самое, что уже было услышано в пауэре миллиард раз, причём из этого миллиарда пару миллионов играл сам Тимо. Может он просто живёт прошлым? Ну типа когда-то Стратовариусы, Сонаты Арктики и Эдгаи были на вершине олимпа, но времена прошли, а Тимо в них остался. А на вершине олимпа тусят даже не группы, а отдельные люди: Хансен, Заммет, Гросскопф.


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