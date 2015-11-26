TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS всё

TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS объявили о распаде:
«Увы, но INFINITE VISIONS не смогли достичь цели по сбору средств на запись альбома и поэтому продолжать не имеет никакого смысла. В качестве прощального подарка мы публикуем демо, включая две нереализованные композиции 'Dangerous' и 'Voice Of Tomorrow' (Erik Kraemer pre-production vocal demo)».
Tolkki: «Теперь я планирую выпустить Union Magnetica как сольную работу при участии Elize Ryd, Sharon Den Adel, Russel Allen, Rob Rock и других. Я хочу это сделать осенью и потом поехать в тур по всему миру».
Оставшиеся участники INFINITE VISIONS собрали новую группу, которая пока остается без названия. В ее состав также вошли Nils Courbaron (Sirenia / Think Of A New Kind) и Dani G (Last Days Of Eden / Darksun).
Трек-лист демо:
"Dangerous" (0:00-4:38)
"Sonata Black" - instrumental version (4:41-9:47)
"You Rock My World" (9:50-14:23)
"Infinite Visions" (14:25-19:58)
"Voice Of Tomorrow" - Erik Kraemer pre-production vocal demo (20:00-23:42)
"Voice Of Tomorrow" - Pawel Jaroszewiczraw's raw drum tracks with guitars, no vocals (23:48-27:31)
"Dangerous" - Jimmy Pitts' original keyboard demo (27:33-32:10)
Exceptional
Это он типа не смог собрать денег, поэтому выгнал всех музыкантов нахуй, а этот материал превратит в all-star проект? Еще и решил, что в мировое турне поедет?
evilmarx
Exceptional
И на счет "талантливый чувак"... тут такое дело... Stratovarius распались во многом из-за растущего влияния Котипелто и Йоханссона. И с уходом Толкки группа выпустила очень разные и креативные альбомы. А вот Толкки собрал пару-тройку проектов, все как один пытающиеся воспроизвести что-то а-ля Visions-Infinity, но только без яиц. С INFINITE VISIONS вырисовывалась та же ситуация (лол, одно только название доказывает мои слова).
И почему распадаются все эти проекты? Толкки раз за разом говорит, что они финансово не выгодны, либо ссылается на жадность коллег. У Толкки все его проекты только ради заработка, и он хочет, что бы деньги появлялись мгновенно.
Я не спорю, деньги всем нужны, не осуждаю. Но может стоило в начале наработать репутацию? Может нужно дожать хотя бы один проект? Нет, говорит, деньги мне плати, блядь!
father
Blindman
Тимо хочет быть хотя бы как Магнус, но даже на это совсем не способен...
father
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