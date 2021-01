TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS всё

9 янв 2021



TIMO TOLKKI'S INFINITE VISIONS объявили о распаде:



«Увы, но INFINITE VISIONS не смогли достичь цели по сбору средств на запись альбома и поэтому продолжать не имеет никакого смысла. В качестве прощального подарка мы публикуем демо, включая две нереализованные композиции 'Dangerous' и 'Voice Of Tomorrow' (Erik Kraemer pre-production vocal demo)».



Tolkki: «Теперь я планирую выпустить Union Magnetica как сольную работу при участии Elize Ryd, Sharon Den Adel, Russel Allen, Rob Rock и других. Я хочу это сделать осенью и потом поехать в тур по всему миру».



Оставшиеся участники INFINITE VISIONS собрали новую группу, которая пока остается без названия. В ее состав также вошли Nils Courbaron (Sirenia / Think Of A New Kind) и Dani G (Last Days Of Eden / Darksun).



Трек-лист демо:



"Dangerous" (0:00-4:38)

"Sonata Black" - instrumental version (4:41-9:47)

"You Rock My World" (9:50-14:23)

"Infinite Visions" (14:25-19:58)

"Voice Of Tomorrow" - Erik Kraemer pre-production vocal demo (20:00-23:42)

"Voice Of Tomorrow" - Pawel Jaroszewiczraw's raw drum tracks with guitars, no vocals (23:48-27:31)

"Dangerous" - Jimmy Pitts' original keyboard demo (27:33-32:10)







