сегодня



Концертный трек MAGNUM



MAGNUM десятого января на двойном CD, тройном виниле и в цифровом варианте выпустят последний концертный релиз с Тони Кларкиным, "Live At KK's Steel Mill":



CD1



01. Days Of No Trust

02. Lost On The Road To Eternity

03. The Monster Roars

04. The Archway Of Tears

05. Dance Of The Black Tattoo

06. Where Are You Eden?

07. The Flood

08. The Day After The Night Before



CD2



01. Wild Swan

02. Les Morts Dansant

03. Rocking Chair

04. All England's Eyes

05. Vigilante

06. Kingdom Of Madness

07. On A Storyteller's Night

08. Sacred Hour 02. Lost On The Road To Eternity03. The Monster Roars04. The Archway Of Tears05. Dance Of The Black Tattoo06. Where Are You Eden?07. The Flood08. The Day After The Night BeforeCD201. Wild Swan02. Les Morts Dansant03. Rocking Chair04. All England's Eyes05. Vigilante06. Kingdom Of Madness07. On A Storyteller's Night08. Sacred Hour







+0 -0



просмотров: 46