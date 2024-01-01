сегодня



MAGNUM возвращаются на сцену



Группа MAGNUM опубликовала следующее видеосообщение:



«Отлично. Всем привет. С вами на связи Bob, Lee и Rick. У меня есть что вам рассказать. Это хорошие новости.



В последнее время я выступал с AVANTASIA, как вы, наверное, знаете, все лето, участвовал в 15 фестивалях по всей Европе. Спасибо Tobias'y и группе. Блестяще, великолепные зрители и все такое. И вот я выступаю на всех этих концертах и понимаю: «О». Это дает мне возможность снова петь песни Тони. Я думал, что навсегда потерял этот шанс, но теперь это случилось. И я хочу, чтобы вы знали, что мы сделаем это снова. Мы выйдем на сцену. Мы собираемся устроить шоу. Мы хотим отдать дань уважения и признательности за все эти песни, которые мы с ним делали на протяжении 50 лет. Я не могу в это поверить.



Я очень скучаю по MAGNUM, должен вам сказать. Он все еще в моей душе. Теперь все в порядке. Моя душа MAGNUM вернулась. Отлично. И мы собираемся выйти на сцену в новом году, я так думаю. И мы вернемся. И мы здесь, чтобы сказать: «Приходите и увидите нас». Это будет здорово. Это будет большой трибьют Тони. Это будет лучшее из MAGNUM. Шоу продлится пару часов, а в середине мы сделаем небольшой перерыв, чтобы вы могли сделать то, что вам нравится, а потом вернуться. Так что это будет шоу из двух частей, как мы уже делали раньше. Люди это запомнят.



Вот, в общем-то, и все. Так что я вернулся, мы вернулись, и мы увидимся с вами в новом году. Вы должны быть там. Не пропустите, потому что было бы обидно пропустить это чествование Тони. Так что постарайтесь присутствовать. Расскажите своим товарищам, расскажите друзьям, и мы сообщим вам о датах очень скоро.



Ладно. Мир и любовь. И все хорошо. Будьте здоровы. Поговорим позже».





View this post on Instagram

















+0 -1



просмотров: 124

