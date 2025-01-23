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Orange Goblin

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ORANGE GOBLIN всё



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ORANGE GOBLIN опубликовали следующее сообщение:

«Сейчас, когда ORANGE GOBLIN вступает в 30-й год своего существования, мы приняли коллективное решение, что 2025 год станет для нас последним. Может быть, не навсегда, и кто знает, что может случиться в будущем.

«Это были бурные 30 лет, мы пережили несколько невероятных событий, и у нас остались волшебные воспоминания. За это мы всем искренне благодарны.

«Мы начинали группу, не имея ни малейшего представления о том, во что она в итоге превратилась. Мы начинали как скучающие подростки с общей любовью к хэви-металлу, классическому року и панк-року. Мы считаем, что нам очень повезло, что мы смогли путешествовать по всему миру, причем неоднократно, и обзавелись сетью друзей по всему земному шару. Мы гордимся всем, чего мы достигли вместе, мы всегда придерживались этики «сделай сам» и делали все по-своему и на своих условиях. Мы никогда не шли на компромиссы, чтобы вписаться в какую-то определенную сцену, и мы считаем, что оставили очень сильное наследие в виде 10 студийных альбомов, каждый из которых является вехой, отмечающей, где именно мы находились в каждый момент нашего пути. Этим мы очень гордимся.

Это было непростое решение для каждого из нас, мы все отдали 30 лет своей жизни нашей невероятной группе, но мы чувствуем, что сейчас самое подходящее время для нас, чтобы сосредоточить свое внимание на наших семьях и других интересах вне группы. Мы, конечно же, не оставим без внимания все концерты и фестивали, запланированные на 2025 год, а также некоторые другие мероприятия, которые мы планируем, но это может быть ваш последний шанс увидеть ORANGE GOBLIN вживую!

Мы хотели бы выразить благодарность каждому человеку, который сделал это возможным для нас, их слишком много, чтобы назвать их лично, но особенно нашим женам и детям, которые поддерживали нас несмотря ни на что, нашим бывшим товарищам по группе, Martyn и Pete, нынешней и бывшей туровой команде, которые поддерживали шоу на протяжении столь долгого времени, несмотря на то, что мы никогда не облегчали им жизнь. И, наконец, мы благодарим вас, фанатов ORANGE GOBLIN, которые были для нас основой всего. Ничто из того, что мы сделали, не было бы возможным без фанатов, которые покупали альбомы, атрибутику, билеты на концерты и ВСЕГДА показывали и помогали нам ощутить, как нас ценят. Мы благодарим вас всех от всей души».






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23 янв 2025
G
Gleb Monster
Вот те раз
23 янв 2025
P
Petrovich Sexyy
Годная банда. Думаю через несколько лет снова соберутся.

просмотров: 253

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