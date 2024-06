сегодня



Видео с текстом от ORANGE GOBLIN



ORANGE GOBLIN опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Fire At The Centre Of The Earth Is Mine", которая взята из нового альбома Science, Not Fiction, релиз которого намечен на 19 июля на Peaceville Records:



“The Fire At The Centre Of The Earth Is Mine”

“(Not) Rocket Science”

“Ascend The Negative”

“False Hope Diet”

“Cemetary Rats”

“The Fury Of A Patient Man”

“Gemini (Twins Of Evil)”

“The Justice Knife”

“End Of Transmission”

“Eye Of The Minotaur” (CD Deluxe & LP bonus track)







