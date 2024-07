сегодня



Новое видео ORANGE GOBLIN



“Ascend The Negative”, новое видео группы ORANGE GOBLIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Science, Not Fiction, релиз которого намечен на 19 июля на Peaceville Records:



“The Fire At The Centre Of The Earth Is Mine”

“(Not) Rocket Science”

“Ascend The Negative”

“False Hope Diet”

“Cemetary Rats”

“The Fury Of A Patient Man”

“Gemini (Twins Of Evil)”

“The Justice Knife”

“End Of Transmission”

“Eye Of The Minotaur” (CD Deluxe & LP bonus track)







