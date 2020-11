сегодня



Акустический кавер на MANOWAR от ROSS THE BOSS



"Heart Of Steel" (Manowar cover), новое видео группы ROSS THE BOSS, доступно для просмотра ниже. Это акустическая версия классической песни MANOWAR, записанной для онлайн-марафона "Six Strings Salute", организованного компанией Live Nation в поддержку работников музыкальной индустрии, сильно пострадавшей от коронакризиса.







+4 -1



просмотров: 725