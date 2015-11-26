Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео AC/DC 82
*Вокалистка SKUNK ANANSIE: «С приходом Трампа и Брекзитом рас... 59
*ICED EARTH переиздают дебют 34
*Гитарист AC/DC заявил, что некоторым идеям риффов из нового ... 33
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 31
[= ||| все новости группы



*

Ross the Boss

*



4 ноя 2020 : 		 Акустический кавер на MANOWAR от ROSS THE BOSS

23 апр 2020 : 		 Новое видео ROSS THE BOSS

28 фев 2020 : 		 Новое видео ROSS THE BOSS

15 фев 2020 : 		 Видео с текстом от ROSS THE BOSS

1 фев 2020 : 		 ROSS THE BOSS рассказал о новом альбоме

22 янв 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ROSS THE BOSS

8 янв 2020 : 		 ROSS THE BOSS выпустит новый альбом весной

13 авг 2019 : 		 Видео с совместного выступления K.K. DOWNING и ROSS THE BOSS

22 июл 2019 : 		 ROSS THE BOSS о предстоящем выступлении с K.K. DOWNING'ом: «Мы сыграем три или четыре песни JUDAS PRIEST»

10 июл 2019 : 		 К. К. DOWNING «с нетерпением ждёт» первых за 10 лет живых выступлений

8 июл 2019 : 		 K.K. DOWNING выступит с ROSS THE BOSS

20 ноя 2018 : 		 ROSS THE BOSS исполняет MANOWAR

3 май 2018 : 		 Видео с текстом от ROSS THE BOSS

7 апр 2018 : 		 Новое видео ROSS THE BOSS

22 мар 2018 : 		 Новая песня ROSS THE BOSS

24 фев 2018 : 		 ROSS THE BOSS выпустит новый альбом весной

10 авг 2017 : 		 ROSS THE BOSS введён в "Hall Of Heavy Metal History"

4 мар 2017 : 		 Кавер-версия MANOWAR от ROSS THE BOSS

29 дек 2016 : 		 Новый состав ROSS THE BOSS

3 май 2016 : 		 ROSS THE BOSS отыграл специальный сет MANOWAR

9 дек 2010 : 		 Вокалист ROSS THE BOSS попал в аварию

26 окт 2010 : 		 Новая песня ROSS THE BOSS

20 окт 2010 : 		 Семплы с нового альбома ROSS THE BOSS

8 окт 2010 : 		 Трек-лист нового альбома ROSS THE BOSS

30 сен 2010 : 		 Обложка нового альбома ROSS THE BOSS

9 июн 2010 : 		 ROSS THE BOSS вспоминает RONNIE JAMES'а DIO
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Акустический кавер на MANOWAR от ROSS THE BOSS



*
zoom
*
* *
"Heart Of Steel" (Manowar cover), новое видео группы ROSS THE BOSS, доступно для просмотра ниже. Это акустическая версия классической песни MANOWAR, записанной для онлайн-марафона "Six Strings Salute", организованного компанией Live Nation в поддержку работников музыкальной индустрии, сильно пострадавшей от коронакризиса.




Like!+4Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 725

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом