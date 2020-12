сегодня



Видео полного выступления ROSS THE BOSS



Видео полного выступления ROSS THE BOSS в рамках Wacken World Wide 2020 доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Kill With Power" (Manowar)

"Blood Of My Enemies" (Manowar)

"Denied By The Cross"

"Secret Of Steel (Manowar)

"Battle Hymn (Manowar)

"Hail And Kill (Manowar)







