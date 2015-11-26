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Ross the Boss

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19 июн 2021 : 		 Бывший гитарист MANOWAR сказал, что допустил ошибку, не став продюсером METALLICA

12 апр 2021 : 		 Бывший гитарист MANOWAR: «Если люди не будут и дальше платить за музыку, артисты просто сдадутся»

11 мар 2021 : 		 Новое видео ROSS THE BOSS

7 дек 2020 : 		 Видео полного выступления ROSS THE BOSS

5 дек 2020 : 		 ROSS THE BOSS исполняет MANOWAR

4 ноя 2020 : 		 Акустический кавер на MANOWAR от ROSS THE BOSS

23 апр 2020 : 		 Новое видео ROSS THE BOSS

28 фев 2020 : 		 Новое видео ROSS THE BOSS

15 фев 2020 : 		 Видео с текстом от ROSS THE BOSS

1 фев 2020 : 		 ROSS THE BOSS рассказал о новом альбоме

22 янв 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ROSS THE BOSS

8 янв 2020 : 		 ROSS THE BOSS выпустит новый альбом весной

13 авг 2019 : 		 Видео с совместного выступления K.K. DOWNING и ROSS THE BOSS

22 июл 2019 : 		 ROSS THE BOSS о предстоящем выступлении с K.K. DOWNING'ом: «Мы сыграем три или четыре песни JUDAS PRIEST»

10 июл 2019 : 		 К. К. DOWNING «с нетерпением ждёт» первых за 10 лет живых выступлений

8 июл 2019 : 		 K.K. DOWNING выступит с ROSS THE BOSS

20 ноя 2018 : 		 ROSS THE BOSS исполняет MANOWAR

3 май 2018 : 		 Видео с текстом от ROSS THE BOSS

7 апр 2018 : 		 Новое видео ROSS THE BOSS

22 мар 2018 : 		 Новая песня ROSS THE BOSS

24 фев 2018 : 		 ROSS THE BOSS выпустит новый альбом весной

10 авг 2017 : 		 ROSS THE BOSS введён в "Hall Of Heavy Metal History"

4 мар 2017 : 		 Кавер-версия MANOWAR от ROSS THE BOSS

29 дек 2016 : 		 Новый состав ROSS THE BOSS

3 май 2016 : 		 ROSS THE BOSS отыграл специальный сет MANOWAR

9 дек 2010 : 		 Вокалист ROSS THE BOSS попал в аварию
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Бывший гитарист MANOWAR сказал, что допустил ошибку, не став продюсером METALLICA



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В новом интервью греческому сайту Rockpages.gr бывшего гитариста MANOWAR Ross'a "The Boss" Friedman'a попросили назвать самую большую ошибку в его карьере, на что он ответил:

«Самая большая ошибка в моей карьере... Хм... Ну, я сделал парочку, дайте-ка мне вспомнить. Когда я продюсировал ANTHRAX — а я продюсировал [демо] ANTHRAX и заставил их подписать контракт с Megaforce, с Jon'ом Z... И Jon Z сказал мне: "Это из-за тебя я подписал контракт с ANTHRAX". И, конечно же, METALLICA были в теме. И METALLICA хотели попросить меня продюсировать их тоже, но я думаю, что что-то случилось: я не знаю — я так и не сделал этого. Оглядываясь назад, я понимаю, что должен был сделать это. Я бы прилип к METALLICA, как муравьи к мёду, как пчёлы, когда слетаются на мёд. Блин, почему я просто не знал об этом?»

Ранее Friedman рассказывал о своей продюсерской работе с ANTHRAX в интервью Eonmusic в 2020 году. Росс рассказал о том, как возникло это сотрудничество:

«Когда MANOWAR только начали выступать в Нью-Йорке, ANTHRAX были открывающей группой. Они были очень милыми ребятами, и стало известно, что я хороший продюсер, что я очень хорошо работаю с людьми, и Скотт Иэн [гитарист ANTHRAX] поговорил с Jon'ом Z и всё время просил его заключить контракт на запись. Jon Z сказал: "Ну, почему бы тебе не попросить Ross'a спродюсировать для тебя какой-нибудь материал и перезвонить мне?" Скотт подошёл ко мне и сказал: "Ross, не хотел бы ты продюсировать ANTHRAX?" И я ответил: "Конечно, хорошо". И мы отправились в студию, записали "Howling Furies", а затем "Soldiers Of Metal". Это был их первый раз в студии, и "Soldiers Of Metal", в частности, вышла очень хорошо. Они отдали запись Jon'у Z, и Jon Z подписал с ними контракт».

ROSS THE BOSS Says Not Producing METALLICA Was One Of





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

hansi_hrb


19 июн 2021, 15:23		хотели попросить - это не совсем то же что попросили и отказался. Но в целом старческая ностальгия естественна - не трахнул ту девку, не спрод.сировал металлику, итд

industrialist


19 июн 2021, 15:39		Щас бы бабло жопой жрал

ufx


19 июн 2021, 19:30		Я думаю, что демайо недалеко ушёл от него. Он уже ничего не сможет сделать, 2 года назад выпустил 3 сомнительных трека и все.
А насчёт металлики: так и ньюстеду надо кусать локти, и макговни. Что было, то было. Надо двигаться вперёд. Пандемия пройдёт, деньги ещё будут.


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