Бывший гитарист MANOWAR сказал, что допустил ошибку, не став продюсером METALLICA
В новом интервью греческому сайту Rockpages.gr бывшего гитариста MANOWAR Ross'a "The Boss" Friedman'a попросили назвать самую большую ошибку в его карьере, на что он ответил:
«Самая большая ошибка в моей карьере... Хм... Ну, я сделал парочку, дайте-ка мне вспомнить. Когда я продюсировал ANTHRAX — а я продюсировал [демо] ANTHRAX и заставил их подписать контракт с Megaforce, с Jon'ом Z... И Jon Z сказал мне: "Это из-за тебя я подписал контракт с ANTHRAX". И, конечно же, METALLICA были в теме. И METALLICA хотели попросить меня продюсировать их тоже, но я думаю, что что-то случилось: я не знаю — я так и не сделал этого. Оглядываясь назад, я понимаю, что должен был сделать это. Я бы прилип к METALLICA, как муравьи к мёду, как пчёлы, когда слетаются на мёд. Блин, почему я просто не знал об этом?»
Ранее Friedman рассказывал о своей продюсерской работе с ANTHRAX в интервью Eonmusic в 2020 году. Росс рассказал о том, как возникло это сотрудничество:
«Когда MANOWAR только начали выступать в Нью-Йорке, ANTHRAX были открывающей группой. Они были очень милыми ребятами, и стало известно, что я хороший продюсер, что я очень хорошо работаю с людьми, и Скотт Иэн [гитарист ANTHRAX] поговорил с Jon'ом Z и всё время просил его заключить контракт на запись. Jon Z сказал: "Ну, почему бы тебе не попросить Ross'a спродюсировать для тебя какой-нибудь материал и перезвонить мне?" Скотт подошёл ко мне и сказал: "Ross, не хотел бы ты продюсировать ANTHRAX?" И я ответил: "Конечно, хорошо". И мы отправились в студию, записали "Howling Furies", а затем "Soldiers Of Metal". Это был их первый раз в студии, и "Soldiers Of Metal", в частности, вышла очень хорошо. Они отдали запись Jon'у Z, и Jon Z подписал с ними контракт».
hansi_hrb
industrialist
ufx
А насчёт металлики: так и ньюстеду надо кусать локти, и макговни. Что было, то было. Надо двигаться вперёд. Пандемия пройдёт, деньги ещё будут.
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