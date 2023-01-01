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*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 44
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 20
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
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Ross the Boss

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|||| 2 мар 2023

ROSS THE BOSS — о фонограмме: «Это костыль при отсутствии таланта»



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Бывший гитарист MANOWAR Ross "The Boss" Friedman считает, что группы, которые во время своих концертов используют фонограмму, не могут называться хорошими живыми исполнителями.

Ross затронул тему зависимости некоторых рок-артистов от предварительно записанных треков в видеообращении Cameo по просьбе канала Syncin' Stanley на YouTube. На вопрос о том, как он относится к вокалистам, которые используют фонограмму во время живых концертов, Ross ответил:

«В 1980-е годы в MANOWAR мы не использовали фонограмму. В моей версии MANOWAR такой вопрос даже не поднимался. У нас были живые вступления. Вот и всё. Что касается всего остального, группа исполняла всю музыку, — мы ни на что не полагались.

Что я думаю о сегодняшней ситуацией с использованием фонограммы? О Боже. Фонограмма — это ужасно. Я даже не знаю, что это такое. Бэк-треки? Изредка это нормально. Если вы как группа используете бэк-треки, я не считаю вас хорошей концертной группой [смеётся].

Что делает сейчас нынешняя MANOWAR, или группа, которая называет себя MANOWAR, я понятия не имею. Я не знаю. Моя группа ROSS THE BOSS ничего такого не использует. Ноль. Понятно? Никаких плёнок. Мы всё играем вживую на сцене. По-старому, по-честному, чтобы люди видели, что мы это делаем. Они платят именно за это.

Я не интересуюсь чужим мнением о фонограмме и подложках, потому что я их не использую, мы не использовали их в MANOWAR, и я не знаю, что они делают сейчас. И вообще насчёт групп, которые это делают, я считаю, что это костыль при отсутствии таланта. Мне неприятно это говорить, но так оно и есть. [Смеётся]. Я, например, спрашиваю: "Для чего ты это делаешь? Зачем ты играешь? Зачем? Почему бы тебе просто не выйти на сцену и не сделать своё дело? Просто сделай это. Если ты настоящий артист, почему бы тебе просто не заняться делом?" Не надо заниматься ерундой. Я этого не делаю и никогда не сделаю. И вы можете на это рассчитывать».




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