2 мар 2023



ROSS THE BOSS — о фонограмме: «Это костыль при отсутствии таланта»



Бывший гитарист MANOWAR Ross "The Boss" Friedman считает, что группы, которые во время своих концертов используют фонограмму, не могут называться хорошими живыми исполнителями.



Ross затронул тему зависимости некоторых рок-артистов от предварительно записанных треков в видеообращении Cameo по просьбе канала Syncin' Stanley на YouTube. На вопрос о том, как он относится к вокалистам, которые используют фонограмму во время живых концертов, Ross ответил:



«В 1980-е годы в MANOWAR мы не использовали фонограмму. В моей версии MANOWAR такой вопрос даже не поднимался. У нас были живые вступления. Вот и всё. Что касается всего остального, группа исполняла всю музыку, — мы ни на что не полагались.



Что я думаю о сегодняшней ситуацией с использованием фонограммы? О Боже. Фонограмма — это ужасно. Я даже не знаю, что это такое. Бэк-треки? Изредка это нормально. Если вы как группа используете бэк-треки, я не считаю вас хорошей концертной группой [смеётся].



Что делает сейчас нынешняя MANOWAR, или группа, которая называет себя MANOWAR, я понятия не имею. Я не знаю. Моя группа ROSS THE BOSS ничего такого не использует. Ноль. Понятно? Никаких плёнок. Мы всё играем вживую на сцене. По-старому, по-честному, чтобы люди видели, что мы это делаем. Они платят именно за это.



Я не интересуюсь чужим мнением о фонограмме и подложках, потому что я их не использую, мы не использовали их в MANOWAR, и я не знаю, что они делают сейчас. И вообще насчёт групп, которые это делают, я считаю, что это костыль при отсутствии таланта. Мне неприятно это говорить, но так оно и есть. [Смеётся]. Я, например, спрашиваю: "Для чего ты это делаешь? Зачем ты играешь? Зачем? Почему бы тебе просто не выйти на сцену и не сделать своё дело? Просто сделай это. Если ты настоящий артист, почему бы тебе просто не заняться делом?" Не надо заниматься ерундой. Я этого не делаю и никогда не сделаю. И вы можете на это рассчитывать».







