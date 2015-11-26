Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео HELLOWEEN 55
*Бывший гитарист MANOWAR: «Если люди не будут и дальше платит... 34
*BLAZE BAYLEY: «Было бы забавно провести концерт IRON MAIDEN ... 32
*Новое видео BODOM AFTER MIDNIGHT 29
*Вокалистка EVANESCENCE: «Из нас хотели сделать LINKIN PARK с... 28
[= ||| все новости группы



*

Ross the Boss

*



12 апр 2021 : 		 Бывший гитарист MANOWAR: «Если люди не будут и дальше платить за музыку, артисты просто сдадутся»

11 мар 2021 : 		 Новое видео ROSS THE BOSS

7 дек 2020 : 		 Видео полного выступления ROSS THE BOSS

5 дек 2020 : 		 ROSS THE BOSS исполняет MANOWAR

4 ноя 2020 : 		 Акустический кавер на MANOWAR от ROSS THE BOSS

23 апр 2020 : 		 Новое видео ROSS THE BOSS

28 фев 2020 : 		 Новое видео ROSS THE BOSS

15 фев 2020 : 		 Видео с текстом от ROSS THE BOSS

1 фев 2020 : 		 ROSS THE BOSS рассказал о новом альбоме

22 янв 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ROSS THE BOSS

8 янв 2020 : 		 ROSS THE BOSS выпустит новый альбом весной

13 авг 2019 : 		 Видео с совместного выступления K.K. DOWNING и ROSS THE BOSS

22 июл 2019 : 		 ROSS THE BOSS о предстоящем выступлении с K.K. DOWNING'ом: «Мы сыграем три или четыре песни JUDAS PRIEST»

10 июл 2019 : 		 К. К. DOWNING «с нетерпением ждёт» первых за 10 лет живых выступлений

8 июл 2019 : 		 K.K. DOWNING выступит с ROSS THE BOSS

20 ноя 2018 : 		 ROSS THE BOSS исполняет MANOWAR

3 май 2018 : 		 Видео с текстом от ROSS THE BOSS

7 апр 2018 : 		 Новое видео ROSS THE BOSS

22 мар 2018 : 		 Новая песня ROSS THE BOSS

24 фев 2018 : 		 ROSS THE BOSS выпустит новый альбом весной

10 авг 2017 : 		 ROSS THE BOSS введён в "Hall Of Heavy Metal History"

4 мар 2017 : 		 Кавер-версия MANOWAR от ROSS THE BOSS

29 дек 2016 : 		 Новый состав ROSS THE BOSS

3 май 2016 : 		 ROSS THE BOSS отыграл специальный сет MANOWAR

9 дек 2010 : 		 Вокалист ROSS THE BOSS попал в аварию

26 окт 2010 : 		 Новая песня ROSS THE BOSS
Показать далее
| - |

|||| 12 апр 2021

Бывший гитарист MANOWAR: «Если люди не будут и дальше платить за музыку, артисты просто сдадутся»



*
zoom
*
* *
Бывший гитарист MANOWAR Ross "The Boss" Friedman призвал любителей музыки поддержать свои любимые группы, купив их продукцию.

Фридман, основатель MANOWAR и THE DICTATORS, чьё влияние в хэви-металле и панке заметно и по сей день, выразил своё мнение о борьбе музыкантов за выживание в новом интервью с Rocking With Jam Man:

«Если люди не будут и дальше платить за музыку, артисты просто сдадутся и не будут больше заниматься музыкой, потому что мы должны зарабатывать на жизнь, мы должны платить по счетам, мы должны быть в состоянии гастролировать, мы должны быть в состоянии крутиться. Так что если вы продолжите воровать, мы больше не будем делать музыку, в этом просто не будет смысла. Я знаю, многие люди так считают. Так что покупайте продукцию групп. Иначе однажды вы проснётесь и не будет никакой музыки... Это не так уж и много денег — так что если это 20 долларов за CD или около того, или за футболку, это поможет. Каждая мелочь помогает».

Росс рассказал о дополнительных трудностях, которые пандемия вызвала у музыкантов во всём мире:

«Ребята, фэны, мы любим вас. Мы хотим сказать вам, что хотим быть рядом и играть для вас, но чтобы помочь нам, нужно покупать нашу продукцию. Это единственный способ. И потом, конечно, когда мы начнём играть снова, — покупать билеты. И тогда мы увидимся. И тогда вы снова увидите наши счастливые лица».

ROSS THE BOSS:





Like!+12Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 34 )

moongrave


12 апр 2021, 12:15		Да никто не будет покупать, пока есть возможность качать бесплатно, при этом придумывая тысячи оправданий, почему воровать музыку хорошо.

Xander


12 апр 2021, 12:25		Не так часто выходят такие альбомы которые действительно хочется купить, которые будут постоянно у тебя под рукой, если таковые выходят, то я обязательно их покупаю. А если альбома хватает всего на пару прослушиваний зачем он мне нужен на физ. носителе, если я два раза его послушаю и уберу на верхнюю полку собирать пыль?

Family Ghost


12 апр 2021, 12:29		Наверное слово "воровать" было актуальным и честным 15-20 лет назад, когда интернет был в диковинку. А сейчас даже самый отсталый музыкант уже должен понимать, что как только он выпустит музло, оно окажется доступным бесплатно, и всем очевидно, что нужно юзать новые методы заработка, а сам альбом воспринимать исключительно как промо-материал для тура, продажи мерча и прочего.

olly71


12 апр 2021, 12:32		Ага и мир будет существовать в полнейшей тишине потому что музыкантов не будет )))))))))))))))) А в след за ними и закроются все киностудии . Ну что за бред ? Чувак если твою музыку не покупают то это только твои проблемы - пиши более качественно и заинтересуй людей чем то .

olly71


12 апр 2021, 12:37		Xander --- Тут дело ещё вот в чём . Время идёт и сегодня уже очень мало людей у которых есть хоть какое то устройство для считывания компакт дисков . Ко мне например ну раз в месяц кто то обращается что бы я переписал что то с компакт диска потому что у людей нет даже обычного диковода в компе я уж не говорю о хорошей стерео системе и винил проигрывателя . 90% людей сегодня слушают музыку в мр3 и флаке которая хранится у них на hdd или в облаке.

Xander


12 апр 2021, 12:44		Olly71, просто у меня и без того хватает хлама которой я приобрёл ещё когда у меня не было интернета, теперь не знаю, что с этим делать, и выкинуть вроде жалко и слушать уже не тянет)) Так, что теперь к покупке музыки я подхожу более избирательно

Darkside.ru Member

The Sinner


12 апр 2021, 13:55		ну если так не нужен физноситель на "два прослушивания", какие проблемы подписаться на сервис за 169 рублей, а у музыканта купить футболку, например? я так делаю, потому что физносители тож достали, негде их хранить и не на чем слушать.
нет, надо геморроится с торрентами, долбиться с облаками или большой памятью, и гордо себя бить пяткой в грудь на тему "обожрем буржуев", "музыка должна быть бесплатной", и причем, надо принципиально в торрентах скачать, даже во вконтакте бесплатно не послушать. это болезнь уже, имхо.

Family Ghost
ну... какие новые виды заработка? концерты может давать? да они бы и рады, я думаю, да кто ж даст еще в ближайшие годы два?
что-то ненормальное в этом мире, если какие-то дебильные блогеры, которые кривляются в тик токе, а иногда даже других людей бьют на камеру, миллионы поднимают, а за музло нормальное - шиш. где-то системная ошибка, наверное.

Evil3062


12 апр 2021, 14:04		Olly71 не согласен тк винил по продажам вырос сд да умирает. У кого нет на чем слушать значит не так и ценит саму музыку. Мп3 слушают только обделенные киндеры. Уважающий свои уши человек уж точно флак или вав слушает.

Family Ghost


12 апр 2021, 14:32		The Sinner

Так может у дебильных блогеров поучиться тоже есть чему? Пока тяжелый период и гастролировать все равно нельзя, можно делать онлайн-концерты с донатами - это то, что на поверхности лежит. Краудфандингом заняться - если интересен публике, то они скинутся на твой новый диск с автографом или за 10-минутный созвон в Зуме. Мерч интересный, стильный придумать. Ну и подобное.
А если ты и так-то только на классических ярмарках сзади супермаркета играешь (до чего сейчас скатились многие суперзвезды 80x), то ты и на концертах и продажах носителей скорее всего не зарабатывал особо.

Санчез


12 апр 2021, 14:44		Щас есть музыканты, не важно что за жанр, которые сами тупа льют свою музыку в сеть для бесплатного ознакомления, если что

Maestro vs


12 апр 2021, 15:03		Какая музыка, какие скачивания??
Интервью у "бывшего гитариста MANOWAR" берёт РЕБЁНОК (пусть и "не у того" бывшего). Вот где жесть. Неужели это троллинг такой?

Darkside.ru Member

The Sinner


12 апр 2021, 15:14		Family Ghost давно народ этим занимается этим всем.
если что, у многих музыкантов (в том числе и у Росса вообще другая работа есть), как заработать варики есть. вопрос в том, зачем долбиться с музыкой, если никому нафиг нинада, только пофлудить.
ну и кстати, не понимаю, почему музыканты не могут призвать своих фэнов купить диск или мерч - краудфандинг это что-то принципиально другое что-то и почему от этих призывов кого-то (никого конкретно не имею в виду) начинает бомбить?

насчет блогов, ну... я заходила, смотрела. ну такое...

Darkside.ru Member

The Sinner


12 апр 2021, 15:18		Maestro vs
В чем жесть-то и троллинг, я офигела от такого хода мыслей?

N-K-A


12 апр 2021, 15:22		Я купил подписку на Яндекс.Музыке (благо, всего 199 р.). Ну а 20 долларов за CD... как-то слишком, при условии, что деньги выкачиваются отовсюду.

olly71


12 апр 2021, 16:08		Evil3062 - Винил вырос немного по сравнению с 1990ми но ему близко не догнать 1970-1980е когда винил проигрыватель был в каждой семье и даже не богатой. Да сегодня винил покупают не что бы его слушать а сберечь капитал . Есть у меня несколько таких коллекционеров - у них весь винил запечатанный . Что бы с ним сфоткаться похвалится и поставить на полочку а в тяжёлые времена перепродать с выгодой .

Умник


12 апр 2021, 16:14		N-K-A согласен. Не вижу смысла даже качать музыку. Сервисы подписки очень упростили жизнь, потому что и артисты получают деньги и у тебя ни комп не засран и уж тем более квартира не завалена хламом. Я свои музыкальные диски выкинул очень давно. По моему любые физические носители устарели. И книги, и диски, и журналы. Да что говорить, уже и игровые облачные сервисы набирают обороты. Того глядишь лет через дцать и железо не так нужно будет

olly71


12 апр 2021, 16:42		Умник - А потом в результате какого нибудь катаклизма / глобального сбоя отключается интернет и у тебя нет не музыки ни фильмов ни игр и ты умираешь с голоду потому что и денег тоже нет что бы купить еду всё было в цифре. Каждый год когда путешествую по Кавказу там где море на трассе там где заправки и рядом рыночки где местные торгуют фруктами мёдом мясом вином и тд постоянно вижу вот таких вот *супер современых * у которых все деньги на телефоне и карте только . А на заправке нет интернета поэтому только наличка а местные так и вообще кроме налика ничего не признают . И вот стоят эти дети прогресса и клянчат у всех наличку * Дайте нам наличку а мы вам на карту переведём а то машину заправить нечем и кушать очень хочется *

Xander


12 апр 2021, 16:46		The Sinner, я тебя понял, но дело в том, что если альбом мне очень нравится, я с большим удовольствием куплю себе дижипак с буклетом который можно будет полистать, а платить за те же мптришки которые так же будут храниться в виде мусора на жёстком - это не для меня, даже ради двух прослушиваний.
Я привык платить деньги за вещь, а не вот за это непонятное...

Darkside.ru Member

The Sinner


12 апр 2021, 17:03		Xander зачем хранить что-то? с телефона или с компа все прекрасно слушается. если в качестве ознакомления для покупки или не покупки цд, мне кажется, идеальный выход. чтобы никому обидно не было. да и глядишь, если б аудитория торрентов пришла в стириминги, то и доходы были бы не столь плачевны чисто по стримингу.

Darkside.ru Member

The Sinner


12 апр 2021, 17:05		А вот футболоку вполне... я всю удаленку в муз футболках у себя в деревне гуляю и спортом занимаюсь. То, что в Явропе куплено еще и качество хорошее. Одна проблема - часть давно купленных футболок пришлось друзьям раздать, ибо мало стало ((

Rutger


12 апр 2021, 17:05		О, еще попрошайка-плакальщик)) Занятие музыкой - такая же работа. Не нравится, тяжело, мало денех? Ищи другую. Не понимаю, почему музыканты выделяют свою профессию как нечто особенное, а свое существование как музыканта как обязательное условие жизни на земле. Не устраивает, пиздуй на завод, в макдональдс, учить детей на гитаре играть, куда угодно.
Лично меня экономические проблемы Росса Фридмана волнуют ровно настолько, насколько его волнуют мои.
Да, музыка превращается в упорный невысокооплачиваемый труд. Или дорогое хобби, как вариант. И это прекрасно. Имеешь тягу к творчеству? Работай, доказывай. Тем более сейчас, чтобы записать что-то и донести до публики, достаточно компьютера и ютуба.
Индустрия на самом деле переживает очищение от ненужного мусора. Количество сократится, качество останется. Носители, винил, ЦД все равно покупают, как их не хоронят, а торренты прекрасный фильтр от порожняка и халтуры.

Darkside.ru Member

The Sinner


12 апр 2021, 17:07		N-K-A
Эппл Мьюзик 169... На Андроиде тоже пашет. Яндекс я с компа слушаю бесплатно, как и Вконтакте, правда, рекламы стало многовато. Спотифай какая то слишком навороченная игрушка.

Darkside.ru Member

The Sinner


12 апр 2021, 17:10		Rutger
Кто там плачет? Росс работает в другом месте, помимо концертов. И все равно музыкой занимается, такие не бросают играть. Он о ситуации в целом говорит в общем-та.

А без концертов я не знаю вообще реально какой в музыке то смысл есть, даже и не финансовый если.

hansi_hrb


12 апр 2021, 17:13		музыкальный мерч в большинстве своим настолько унылый и убогий что покупать его я бы лично никогда не стал. А в остальном уже хорошо люди сказали. Пусть ютуб развивает, стримит, ищет пути развития, а не ноет. Вон пример был - чел из тривиума на стримах заработал больше чем на продажах. Так что не надо ныть.

Xander


12 апр 2021, 17:14		The Sinner, ну каждому своё, я привык делать так. Для меня все эти стриминговые конторы равносильно сексу по телефону.
В добавок я считаю это не выгодно. Если я каждый день буду отдавать по 200р просто за то, чтобы просто ознакомиться с каким то альбом, который возможно мне не понравится, то за месяц выползет приличная сумма за которую я мог бы действительно купить альбом который этого достоин

Darkside.ru Member

Starbreaker


12 апр 2021, 17:39		> > > "А потом в результате какого нибудь катаклизма / глобального сбоя отключается интернет и у тебя нет не музыки ни фильмов ни игр и ты умираешь с голоду потому что и денег тоже нет что бы купить еду всё было в цифре. "

Если предполагается выезд в провинцию, то можно уж как-нибудь заранее запастись и наличкой, и стратегическими запасами файлов по старинке.
Что же касается обычной жизни в городе, то аргументы в стиле "всё пропадёт, интернет кончится" - это что-то из серии "а вдруг завтра конец света".

olly71


12 апр 2021, 18:07		The Sinner
А без концертов я не знаю вообще реально какой в музыке то смысл есть, даже и не финансовый если.

Bathory, Summoning, Falkenbach, Darkthrone ещё продолжать ? Эти ребята как то и без концертов сделали себе имя.

moongrave


12 апр 2021, 18:14		Индустрия на самом деле переживает очищение от ненужного мусора.

Да вот только этого самого мусора стало настолько много, что чего то хорошего часто и не видно. Интересно мне узнать, как это она очищается так. в 90 х, до момента очистки индустрии от ненужностей как-то много вышло хорошей музыки.

BlackHat


12 апр 2021, 18:50		Можно было бы попробовать давать короткие онлайн концерты через ютуб каналы для "спонсоров" или с возможностью донатить.

resurgamresponses


12 апр 2021, 19:05		очнулся мужик. это наверно лет 10 15 назад надо было гворить. сейчас даже средние команды выпускают все фрматы кроме кассет. кассеты выпускают труевые люди в спецнишах. если бы это не продавалось никто бы не стал выпускать. см новости darkside.ru

Darkside.ru Member

The Sinner


12 апр 2021, 19:08		Xander
200 рублей максимум В МЕСЯЦ ваще-та... я для сеья считаю, что могу себе это позволить в честь музиндустрии. какие-то рары обычно вконтакте или ютюбе в приципе есть, не помню, чтобы что-то надо было специально прям качать.

olly71
мне интересны именно КОНЦЕРТЫ как потребителю, записанная музыка понемногу. да и артистам настоящим тоже. нравится играть, общаться с публикой, да и заработки там реально другие. а вот то что "еще продолжать" - ну я такое не слушаю.

BlackHat
вот это вот все, вместе с мерчем не особо так денег при нносит на самом деле...

а ежели КАТАКЛИЗЬМ, то мне кажется уж не до музыки будет. надо будет делать шапочки из фольги и рыть бомобоубежище.

насчет мусора фигня, наоборот получится, что кроме совсем больших останется один олигарх-метал типа Анжа или Пилигрима, которым чисто по приколу играть, бабло есть.
ну или школоло всякое, тоже на компе чего-то лепить для приколу.
и Моргерштерн.

kircore


12 апр 2021, 19:36		"Музыкантам" Мановар (бывшим и нет) хочется сказать: сдавайтесь, посоны. Чем быстрее, тем лучше.
Со мною ты ва всех моих сльовах

Evil3062


12 апр 2021, 20:08		olly71 ну винил ради бабла это то еще удовольствие тк капитал хранить в золоте надо)) я винил слушаю и он у меня распечатывается всегда и вертак имеется, вложился раз зато удовольствие всегда рядом 24/7 / 365.

и да я качаю музяку с торрентов, тк на всех денег увы не хватает а то что зашло либо на СД в коллекционном виде либо на виниле или и так и так (Pink Floyd)

greesevold1


12 апр 2021, 21:20		The Sinner - всё в самую точку. Если ты считаешь себя "апупенным фаном, или ценителем и ниибическим критиком музиндустрии", но жмёшься купить что- то от "своих кумиров" и пИздишь их нетленные творения на торрентах - то грош тебе цена.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 4038

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом