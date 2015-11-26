Бывший гитарист MANOWAR: «Если люди не будут и дальше платить за музыку, артисты просто сдадутся»
Бывший гитарист MANOWAR Ross "The Boss" Friedman призвал любителей музыки поддержать свои любимые группы, купив их продукцию.
Фридман, основатель MANOWAR и THE DICTATORS, чьё влияние в хэви-металле и панке заметно и по сей день, выразил своё мнение о борьбе музыкантов за выживание в новом интервью с Rocking With Jam Man:
«Если люди не будут и дальше платить за музыку, артисты просто сдадутся и не будут больше заниматься музыкой, потому что мы должны зарабатывать на жизнь, мы должны платить по счетам, мы должны быть в состоянии гастролировать, мы должны быть в состоянии крутиться. Так что если вы продолжите воровать, мы больше не будем делать музыку, в этом просто не будет смысла. Я знаю, многие люди так считают. Так что покупайте продукцию групп. Иначе однажды вы проснётесь и не будет никакой музыки... Это не так уж и много денег — так что если это 20 долларов за CD или около того, или за футболку, это поможет. Каждая мелочь помогает».
Росс рассказал о дополнительных трудностях, которые пандемия вызвала у музыкантов во всём мире:
«Ребята, фэны, мы любим вас. Мы хотим сказать вам, что хотим быть рядом и играть для вас, но чтобы помочь нам, нужно покупать нашу продукцию. Это единственный способ. И потом, конечно, когда мы начнём играть снова, — покупать билеты. И тогда мы увидимся. И тогда вы снова увидите наши счастливые лица».
moongrave
Xander
Family Ghost
olly71
olly71
Xander
The Sinner
нет, надо геморроится с торрентами, долбиться с облаками или большой памятью, и гордо себя бить пяткой в грудь на тему "обожрем буржуев", "музыка должна быть бесплатной", и причем, надо принципиально в торрентах скачать, даже во вконтакте бесплатно не послушать. это болезнь уже, имхо.
Family Ghost
ну... какие новые виды заработка? концерты может давать? да они бы и рады, я думаю, да кто ж даст еще в ближайшие годы два?
что-то ненормальное в этом мире, если какие-то дебильные блогеры, которые кривляются в тик токе, а иногда даже других людей бьют на камеру, миллионы поднимают, а за музло нормальное - шиш. где-то системная ошибка, наверное.
Evil3062
Family Ghost
Так может у дебильных блогеров поучиться тоже есть чему? Пока тяжелый период и гастролировать все равно нельзя, можно делать онлайн-концерты с донатами - это то, что на поверхности лежит. Краудфандингом заняться - если интересен публике, то они скинутся на твой новый диск с автографом или за 10-минутный созвон в Зуме. Мерч интересный, стильный придумать. Ну и подобное.
А если ты и так-то только на классических ярмарках сзади супермаркета играешь (до чего сейчас скатились многие суперзвезды 80x), то ты и на концертах и продажах носителей скорее всего не зарабатывал особо.
Санчез
Maestro vs
Интервью у "бывшего гитариста MANOWAR" берёт РЕБЁНОК (пусть и "не у того" бывшего). Вот где жесть. Неужели это троллинг такой?
The Sinner
если что, у многих музыкантов (в том числе и у Росса вообще другая работа есть), как заработать варики есть. вопрос в том, зачем долбиться с музыкой, если никому нафиг нинада, только пофлудить.
ну и кстати, не понимаю, почему музыканты не могут призвать своих фэнов купить диск или мерч - краудфандинг это что-то принципиально другое что-то и почему от этих призывов кого-то (никого конкретно не имею в виду) начинает бомбить?
насчет блогов, ну... я заходила, смотрела. ну такое...
The Sinner
В чем жесть-то и троллинг, я офигела от такого хода мыслей?
N-K-A
olly71
Умник
olly71
Xander
Я привык платить деньги за вещь, а не вот за это непонятное...
The Sinner
The Sinner
Rutger
Лично меня экономические проблемы Росса Фридмана волнуют ровно настолько, насколько его волнуют мои.
Да, музыка превращается в упорный невысокооплачиваемый труд. Или дорогое хобби, как вариант. И это прекрасно. Имеешь тягу к творчеству? Работай, доказывай. Тем более сейчас, чтобы записать что-то и донести до публики, достаточно компьютера и ютуба.
Индустрия на самом деле переживает очищение от ненужного мусора. Количество сократится, качество останется. Носители, винил, ЦД все равно покупают, как их не хоронят, а торренты прекрасный фильтр от порожняка и халтуры.
The Sinner
Эппл Мьюзик 169... На Андроиде тоже пашет. Яндекс я с компа слушаю бесплатно, как и Вконтакте, правда, рекламы стало многовато. Спотифай какая то слишком навороченная игрушка.
The Sinner
Кто там плачет? Росс работает в другом месте, помимо концертов. И все равно музыкой занимается, такие не бросают играть. Он о ситуации в целом говорит в общем-та.
А без концертов я не знаю вообще реально какой в музыке то смысл есть, даже и не финансовый если.
hansi_hrb
Xander
В добавок я считаю это не выгодно. Если я каждый день буду отдавать по 200р просто за то, чтобы просто ознакомиться с каким то альбом, который возможно мне не понравится, то за месяц выползет приличная сумма за которую я мог бы действительно купить альбом который этого достоин
Starbreaker
Если предполагается выезд в провинцию, то можно уж как-нибудь заранее запастись и наличкой, и стратегическими запасами файлов по старинке.
Что же касается обычной жизни в городе, то аргументы в стиле "всё пропадёт, интернет кончится" - это что-то из серии "а вдруг завтра конец света".
olly71
А без концертов я не знаю вообще реально какой в музыке то смысл есть, даже и не финансовый если.
Bathory, Summoning, Falkenbach, Darkthrone ещё продолжать ? Эти ребята как то и без концертов сделали себе имя.
moongrave
Да вот только этого самого мусора стало настолько много, что чего то хорошего часто и не видно. Интересно мне узнать, как это она очищается так. в 90 х, до момента очистки индустрии от ненужностей как-то много вышло хорошей музыки.
BlackHat
resurgamresponses
The Sinner
200 рублей максимум В МЕСЯЦ ваще-та... я для сеья считаю, что могу себе это позволить в честь музиндустрии. какие-то рары обычно вконтакте или ютюбе в приципе есть, не помню, чтобы что-то надо было специально прям качать.
olly71
мне интересны именно КОНЦЕРТЫ как потребителю, записанная музыка понемногу. да и артистам настоящим тоже. нравится играть, общаться с публикой, да и заработки там реально другие. а вот то что "еще продолжать" - ну я такое не слушаю.
BlackHat
вот это вот все, вместе с мерчем не особо так денег при нносит на самом деле...
а ежели КАТАКЛИЗЬМ, то мне кажется уж не до музыки будет. надо будет делать шапочки из фольги и рыть бомобоубежище.
насчет мусора фигня, наоборот получится, что кроме совсем больших останется один олигарх-метал типа Анжа или Пилигрима, которым чисто по приколу играть, бабло есть.
ну или школоло всякое, тоже на компе чего-то лепить для приколу.
и Моргерштерн.
kircore
Со мною ты ва всех моих сльовах
Evil3062
и да я качаю музяку с торрентов, тк на всех денег увы не хватает а то что зашло либо на СД в коллекционном виде либо на виниле или и так и так (Pink Floyd)
greesevold1
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