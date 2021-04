12 апр 2021



Бывший гитарист MANOWAR: «Если люди не будут и дальше платить за музыку, артисты просто сдадутся»



Бывший гитарист MANOWAR Ross "The Boss" Friedman призвал любителей музыки поддержать свои любимые группы, купив их продукцию.



Фридман, основатель MANOWAR и THE DICTATORS, чьё влияние в хэви-металле и панке заметно и по сей день, выразил своё мнение о борьбе музыкантов за выживание в новом интервью с Rocking With Jam Man:



«Если люди не будут и дальше платить за музыку, артисты просто сдадутся и не будут больше заниматься музыкой, потому что мы должны зарабатывать на жизнь, мы должны платить по счетам, мы должны быть в состоянии гастролировать, мы должны быть в состоянии крутиться. Так что если вы продолжите воровать, мы больше не будем делать музыку, в этом просто не будет смысла. Я знаю, многие люди так считают. Так что покупайте продукцию групп. Иначе однажды вы проснётесь и не будет никакой музыки... Это не так уж и много денег — так что если это 20 долларов за CD или около того, или за футболку, это поможет. Каждая мелочь помогает».



Росс рассказал о дополнительных трудностях, которые пандемия вызвала у музыкантов во всём мире:



«Ребята, фэны, мы любим вас. Мы хотим сказать вам, что хотим быть рядом и играть для вас, но чтобы помочь нам, нужно покупать нашу продукцию. Это единственный способ. И потом, конечно, когда мы начнём играть снова, — покупать билеты. И тогда мы увидимся. И тогда вы снова увидите наши счастливые лица».













+12 -2



( 34 ) просмотров: 4038