ROSS THE BOSS о JOEY DEMAIO: «Нас называли Джоном Ленноном и Полом Маккартни в металле»



В недавнем интервью rob wog бывший гитарист MANOWAR Ross "The Boss" Friedman вспомнил классический дебютный альбом группы 1982 года "Battle Hymns":



«Это было началом начал. Это было начало нового подхода, новой волны в музыке под названием пауэр-металл».



На вопрос о том, предполагал ли он, что MANOWAR станут такими культовыми, Ross ответил:



«Мы с Joey [DeMaio, басистом MANOWAR] знали, что наши образы и послания, которые мы несли, были очень сильными, но мы не осознавали их настоящей силы. По какой-то причине наша музыка распространилась в Европе, Восточной Европе и других местах. В Америке она получила не столь широкое распространение, только в некоторых местах. MANOWAR невозможно выступать дома и требовать тех же денег, что они получают в Европе. У меня есть свои причины, почему это произошло — потому что мы мало гастролировали в Америке. И в то время, когда всё было в ажуре, мы позволяли METALLICA, ANTHRAX, TESTAMENT, всем остальным группам гастролировать и получать гребаный прирост популярности. Но MANOWAR — это MANOWAR».



Ross, один из основателей MANOWAR, записал с группой шесть альбомов, после чего покинул её после альбома 1988 года "Kings Of Metal". Он работал с MANOWAR над такими классическими альбомами, как вышеупомянутый "Battle Hymns", "Into Glory Ride" 1983 года и "Hail To England" 1984 года.



По поводу имиджа MANOWAR в набедренных повязках Ross сказал:



«После альбома SAXON "Denim And Leather" люди стали говорить: "Почему бы вам не носить кожу и джинсы?" Мы отвечали: "Мы не такие". Мы говорили людям, что мы не такие. Я подумал, что шкуры животных — это гораздо более дико. Это намного брутальнее и жёстче, чем деним и кожа, как бы мне ни нравились деним и кожа. Так что мы были совсем не такими, как те группы».



По поводу третьего студийного альбома MANOWAR Ross сказал:



«Альбом "Hail To England" был не то что "Sign Of The Hammer", не то что "Into Glory Ride" — не хочу говорить, что это всё фигня. Но в этой пластинке были собраны воедино все идеи MANOWAR. Потому что на той сессии мы записали и большую часть "Sign Of The Hammer". Это было в те времена, когда у нас было много песен, и это никогда не было проблемой. У нас с Джоуи никогда не было проблем с песнями. Нас называли Джоном Ленноном и Полом Маккартни в металле, потому что мы записали шесть альбомов за шесть лет. Подумайте об этом. А сколько MANOWAR сделали после этого? 13 лет между пластинками».







