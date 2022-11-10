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Ross the Boss

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|||| 10 ноя 2022

ROSS THE BOSS назвал своё увольнение из MANOWAR большой ошибкой



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Бывший гитарист MANOWAR Ross "The Boss" Friedman заявил, что его увольнение из группы более трёх десятилетий назад было «самой большой из всех возможных ошибок».

Будучи одним из основателей MANOWAR, Ross записал с группой шесть альбомов и покинул её после пластинки 1988 года "Kings Of Metal".

Friedman поведал о своём участии в MANOWAR во время недавнего интервью для "Mike Nelson Show". Росс рассказал о двух последних дисках, которые он записал с группой:

«"Fighting The World" [1987] и "Kings Of Metal" были двумя первыми цифровыми пластинками. Мы записывались на Synclavier. Это была базовая вещь типа Pro Tools. Звук "Fighting The World" был хорошим, но у "Kings Of Metal" он был намного лучше. И я думаю, что "Kings Of Metal" появился в то время, когда группа достигла своего пика, особенно в Европе. Потому что я проделал всю тяжёлую работу с группой. А потом, когда он вышел, бум — и я ушёл из группы. Как вам такое? Для Joey [DeMaio, басиста и лидера MANOWAR] это, наверное, самое худшее, что может быть... Кстати, он меня уволил. И это была самая большая ошибка из всех возможных, не считая ухода Mick'a Taylor'a из THE ROLLING STONES. Потому что турне, которое могло бы состояться после "Kings Of Metal", концертная запись и весь процесс были прерваны. У них был David Shankle — он неплох, но вся энергия группы ушла. И потребовалось шесть лет, чтобы записать следующий альбом "The Triumph Of Steel". Я записал шесть пластинок за шесть лет с MANOWAR. И им потребовалось ещё шесть лет, чтобы записать ещё одну пластинку».

На вопрос о том, почему его уволили из MANOWAR, Ross ответил:

«Когда деньги, жадность и прочая фигня поднимают свою урoдливую голову в бизнесе, случается всякое. Я не терплю подобного ни от кого, и я не собирался терпеть это от Джоуи — когда мне говорили, что носить, что делать... Во-первых, подожди минутку. Когда ты меня встретил, я уже записал четыре успешных альбома на крупных лейблах. Я уже записал три с THE DICTATORS и один с SHAKIN' STREET. А ты — ноль. Так что со всеми этими людьми, с которыми мы сейчас разговариваем, я познакомился давным-давно в Европе. С такими парнями, как Малкольм Доум, Данте Бонутто и всеми этими ребятами из журнала Kerrang!, я много раз давал им интервью ещё до MANOWAR. Я сказал: "Вы не можете указывать мне, как говорить, что говорить и как одеваться". Но он знал это. Он хотел, чтобы в его группе были марионетки... Им двигали деньги и жадность, и ему не нужен был такой партнёр, как я, с которым нужно было делиться поровну, — вот причина моего увольнения. Мне не нравится выставлять это на всеобщее обозрение. Но мы видим, как здорово всё стало после моего ухода. [Смеётся]».




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10 ноя 2022
V
VAMPCUT
ну и как надо было одеваться то?
10 ноя 2022
Red One
А что там стало после его ухода, кстати?
10 ноя 2022
Darkside.ru Member
T
The Sinner
Red One, там вообще в комментарии об этом говорится, и собственно именно об этом вырванная из контекста фраза об ошибке - скомканный тур, несделанный концертник и большой перерыв до следующего диска.

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