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Ross the Boss

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|||| 1 апр 2022

Бывший гитарист MANOWAR подверг критике группу за перезапись классических альбомов



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Бывший гитарист MANOWAR Ross "The Boss" Friedman в очередной раз подверг критике перезаписанные версии классических альбомов группы, заявив, что они «никогда не будут так же хороши, как оригинал».

Один из основателей MANOWAR, Ross записал с группой шесть альбомов, прежде чем покинуть её после пластинки 1988 года "Kings Of Metal". Вместе с MANOWAR он записал "Battle Hymns" 1982 года, "Into Glory Ride" 1983 года и "Hail To England" 1984 года.

Friedman обсудил решение MANOWAR перезаписать классические альбомы во время недавнего интервью Rat Salad Review:

«Я считаю, первое, что они должны были сделать, но он [лидер/басист MANOWAR Joey DeMaio] этого не сделал... Я имею в виду, если вы собираетесь записать классический старый альбом, который в значительной степени положил начало вашей группе, почему бы вам просто не вернуть оригинальный состав? Для "Battle Hymns" он мог бы сделать это — он мог бы собрать оригинальный состав: меня, Donnie [Hamzik'a, барабаны], Eric'a [Adams'a, вокал] и Joey. А если взять ещё одного гитариста и сыграть песни в другой тональности, это уже не то; вы не воссоздадите ту же атмосферу, ту же магию, ту же химию, которая была на первой пластинке. И на "Kings Of Metal" тоже. Скотт Коламбус сыграл ударные партии, но мы знаем, что Скотт не с нами. Но Joey всё равно мог бы взять либо Donnie, либо Rhino. Это не одно и то же. И оправданием было: "Мы делаем это, чтобы улучшить звучание". У вас ничего не получится — это будет не то же самое. Результат никогда не будет таким же хорошим, как оригинал, — никогда. И я скажу это любой группе. Вы не получите тех же результатов — этого никогда не произойдёт».

На вопрос о том, по какой причине его не пригласили принять участие в перезаписи "Battle Hymns" и "Kings Of Metal", Ross ответил:

«Мы с Joey не разговариваем. Я так скажу: в этом разберутся на Blabbermouth. Все гении там, все ненавистники — они все там, они сделают это».

Ex-MANOWAR Guitarist ROSS THE BOSS On 'Battle Hymns' Re-Recording: 'It's Never Gonna Be As Good As The Original'





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