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ROSS THE BOSS сдал назад



Бывший гитарист MANOWAR Ross "The Boss" Friedman извинился за свои пренебрежительные комментарии о группе в недавнем интервью, объяснив, что не в его стиле говорить «подобные вещи».



Он сказал:



«Я хотел бы извиниться перед MANOWAR, фанатами и Joey за оскорбление. Если со мной знакомы, вы знаете, что говорить подобные вещи не в моём стиле. Я нарушил своё собственное правило. Еще раз: я искренне сожалею».







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