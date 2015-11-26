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Ross the Boss

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8 сен 2021 : 		 ROSS THE BOSS сдал назад

7 сен 2021 : 		 ROSS THE BOSS назвал нынешнюю версию MANOWAR посредственной, а последние альбомы — ужасными

19 июн 2021 : 		 Бывший гитарист MANOWAR сказал, что допустил ошибку, не став продюсером METALLICA

12 апр 2021 : 		 Бывший гитарист MANOWAR: «Если люди не будут и дальше платить за музыку, артисты просто сдадутся»

11 мар 2021 : 		 Новое видео ROSS THE BOSS

7 дек 2020 : 		 Видео полного выступления ROSS THE BOSS

5 дек 2020 : 		 ROSS THE BOSS исполняет MANOWAR

4 ноя 2020 : 		 Акустический кавер на MANOWAR от ROSS THE BOSS

23 апр 2020 : 		 Новое видео ROSS THE BOSS

28 фев 2020 : 		 Новое видео ROSS THE BOSS

15 фев 2020 : 		 Видео с текстом от ROSS THE BOSS

1 фев 2020 : 		 ROSS THE BOSS рассказал о новом альбоме

22 янв 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ROSS THE BOSS

8 янв 2020 : 		 ROSS THE BOSS выпустит новый альбом весной

13 авг 2019 : 		 Видео с совместного выступления K.K. DOWNING и ROSS THE BOSS

22 июл 2019 : 		 ROSS THE BOSS о предстоящем выступлении с K.K. DOWNING'ом: «Мы сыграем три или четыре песни JUDAS PRIEST»

10 июл 2019 : 		 К. К. DOWNING «с нетерпением ждёт» первых за 10 лет живых выступлений

8 июл 2019 : 		 K.K. DOWNING выступит с ROSS THE BOSS

20 ноя 2018 : 		 ROSS THE BOSS исполняет MANOWAR

3 май 2018 : 		 Видео с текстом от ROSS THE BOSS

7 апр 2018 : 		 Новое видео ROSS THE BOSS

22 мар 2018 : 		 Новая песня ROSS THE BOSS

24 фев 2018 : 		 ROSS THE BOSS выпустит новый альбом весной

10 авг 2017 : 		 ROSS THE BOSS введён в "Hall Of Heavy Metal History"

4 мар 2017 : 		 Кавер-версия MANOWAR от ROSS THE BOSS

29 дек 2016 : 		 Новый состав ROSS THE BOSS
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ROSS THE BOSS сдал назад



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Бывший гитарист MANOWAR Ross "The Boss" Friedman извинился за свои пренебрежительные комментарии о группе в недавнем интервью, объяснив, что не в его стиле говорить «подобные вещи».

Он сказал:

«Я хотел бы извиниться перед MANOWAR, фанатами и Joey за оскорбление. Если со мной знакомы, вы знаете, что говорить подобные вещи не в моём стиле. Я нарушил своё собственное правило. Еще раз: я искренне сожалею».

ROSS THE BOSS Apologizes For





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КомментарииСкрыть/показать 9 )

father


8 сен 2021, 12:16		Вот в этом весь современный металл: сначала выёбываются, мол, такие все из себя колючие и ядовитые рокеры, а потом сдают назад, «искренне извиняясь».

hansi_hrb


8 сен 2021, 12:16		файтинг зе ворлд, да. прохудились нынче кожаные трусы.

hansi_hrb


8 сен 2021, 12:18		На фоне таких вот хуеглотов Моргенштерн настоящий рокер, за базар отвечает, душой не кривит. А это же просто посмешище ебаное.

nabastak_


8 сен 2021, 12:19		Ыххыха

YNWA


8 сен 2021, 12:30		Де Майо заставил извиниться. В мире нельзя оскорблять только его и Кадырова.

Гепард


8 сен 2021, 13:01		А всё потому, что тру бунтарский митол мог существовать только в краткий миг свободы, пришедшийся на 1970-2000е. Сейчас мир снова возвращается в колею тысячелетней несвободы, а бунтари превращаются в осторожных и политически грамотных скоморохов.

Nepalcev


8 сен 2021, 14:05		ROSS NOT BOSS

НELLECTOR


8 сен 2021, 14:11		Проспался.

gravitgroove


8 сен 2021, 14:19		"1970-2000"
С 1964 года, когда The Kinks дали "You Really Got Me"
Таких текстов до них никто не делал в офоpмлении гpубой музыки.
Ну а закат свободы... навеpное 11-12 год все же. Но в США объективно все началось где-то когда Хиллаpи Клинтон была админом.
Только я не вижу связи между всем этим и извинениями этого скpипача. Его извинения связаны чисто со шкуpным моментом без какого-либо давления со стоpoны.


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