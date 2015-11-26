ROSS THE BOSS сдал назад

Бывший гитарист MANOWAR Ross "The Boss" Friedman извинился за свои пренебрежительные комментарии о группе в недавнем интервью, объяснив, что не в его стиле говорить «подобные вещи».
Он сказал:
«Я хотел бы извиниться перед MANOWAR, фанатами и Joey за оскорбление. Если со мной знакомы, вы знаете, что говорить подобные вещи не в моём стиле. Я нарушил своё собственное правило. Еще раз: я искренне сожалею».
father
hansi_hrb
hansi_hrb
nabastak_
YNWA
Гепард
Nepalcev
НELLECTOR
gravitgroove
С 1964 года, когда The Kinks дали "You Really Got Me"
Таких текстов до них никто не делал в офоpмлении гpубой музыки.
Ну а закат свободы... навеpное 11-12 год все же. Но в США объективно все началось где-то когда Хиллаpи Клинтон была админом.
Только я не вижу связи между всем этим и извинениями этого скpипача. Его извинения связаны чисто со шкуpным моментом без какого-либо давления со стоpoны.
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).