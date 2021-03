сегодня



Новое видео ROSS THE BOSS



"Glory To The Slain", новое видео группы ROSS THE BOSS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Born Of Fire, выпущенного шестого марта на AFM Records:



"Glory To The Slain"

"Fight The Fight"

"Denied By The Cross"

"Maiden Of Shadows"

"I Am The Sword"

"Shotgun Evolution"

"Born Of Fire"

"Godkiller"

"The Blackest Heart"

"Demon Holiday"

"Undying"

"Waking The Moon"







