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Ross the Boss

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11 мар 2021 : 		 Новое видео ROSS THE BOSS

7 дек 2020 : 		 Видео полного выступления ROSS THE BOSS

5 дек 2020 : 		 ROSS THE BOSS исполняет MANOWAR

4 ноя 2020 : 		 Акустический кавер на MANOWAR от ROSS THE BOSS

23 апр 2020 : 		 Новое видео ROSS THE BOSS

28 фев 2020 : 		 Новое видео ROSS THE BOSS

15 фев 2020 : 		 Видео с текстом от ROSS THE BOSS

1 фев 2020 : 		 ROSS THE BOSS рассказал о новом альбоме

22 янв 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ROSS THE BOSS

8 янв 2020 : 		 ROSS THE BOSS выпустит новый альбом весной

13 авг 2019 : 		 Видео с совместного выступления K.K. DOWNING и ROSS THE BOSS

22 июл 2019 : 		 ROSS THE BOSS о предстоящем выступлении с K.K. DOWNING'ом: «Мы сыграем три или четыре песни JUDAS PRIEST»

10 июл 2019 : 		 К. К. DOWNING «с нетерпением ждёт» первых за 10 лет живых выступлений

8 июл 2019 : 		 K.K. DOWNING выступит с ROSS THE BOSS

20 ноя 2018 : 		 ROSS THE BOSS исполняет MANOWAR

3 май 2018 : 		 Видео с текстом от ROSS THE BOSS

7 апр 2018 : 		 Новое видео ROSS THE BOSS

22 мар 2018 : 		 Новая песня ROSS THE BOSS

24 фев 2018 : 		 ROSS THE BOSS выпустит новый альбом весной

10 авг 2017 : 		 ROSS THE BOSS введён в "Hall Of Heavy Metal History"

4 мар 2017 : 		 Кавер-версия MANOWAR от ROSS THE BOSS

29 дек 2016 : 		 Новый состав ROSS THE BOSS

3 май 2016 : 		 ROSS THE BOSS отыграл специальный сет MANOWAR

9 дек 2010 : 		 Вокалист ROSS THE BOSS попал в аварию

26 окт 2010 : 		 Новая песня ROSS THE BOSS

20 окт 2010 : 		 Семплы с нового альбома ROSS THE BOSS
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Новое видео ROSS THE BOSS



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"Glory To The Slain", новое видео группы ROSS THE BOSS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Born Of Fire, выпущенного шестого марта на AFM Records:

"Glory To The Slain"
"Fight The Fight"
"Denied By The Cross"
"Maiden Of Shadows"
"I Am The Sword"
"Shotgun Evolution"
"Born Of Fire"
"Godkiller"
"The Blackest Heart"
"Demon Holiday"
"Undying"
"Waking The Moon"

ROSS THE BOSS Releases "Glory To The Slain" Music Video



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