Сборник лучшего от ROSS THE BOSS



ROSS THE BOSS 28 апреля на виниле выпустит сборник лучших песен, получивший название "Legacy Of Blood, Fire & Steel". В релиз войдут 12 композиций из четырёх студийных альбомов.







