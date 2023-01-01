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*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 27
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*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 27
*MEGADETH кинули автора обложки? 25
*Потери в NERVOSA 24
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 20
*Не упусти кассету METALLICA! 16
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Ross the Boss

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9 фев 2023 : 		 Сборник лучшего от ROSS THE BOSS

10 ноя 2022 : 		 ROSS THE BOSS назвал своё увольнение из MANOWAR большой ошибкой

19 апр 2022 : 		 ROSS THE BOSS: «Могу, но не хочу»

1 апр 2022 : 		 Бывший гитарист MANOWAR подверг критике группу за перезапись классических альбомов

8 сен 2021 : 		 ROSS THE BOSS сдал назад

7 сен 2021 : 		 ROSS THE BOSS назвал нынешнюю версию MANOWAR посредственной, а последние альбомы — ужасными

19 июн 2021 : 		 Бывший гитарист MANOWAR сказал, что допустил ошибку, не став продюсером METALLICA

12 апр 2021 : 		 Бывший гитарист MANOWAR: «Если люди не будут и дальше платить за музыку, артисты просто сдадутся»

11 мар 2021 : 		 Новое видео ROSS THE BOSS

7 дек 2020 : 		 Видео полного выступления ROSS THE BOSS

5 дек 2020 : 		 ROSS THE BOSS исполняет MANOWAR

4 ноя 2020 : 		 Акустический кавер на MANOWAR от ROSS THE BOSS

23 апр 2020 : 		 Новое видео ROSS THE BOSS

28 фев 2020 : 		 Новое видео ROSS THE BOSS

15 фев 2020 : 		 Видео с текстом от ROSS THE BOSS

1 фев 2020 : 		 ROSS THE BOSS рассказал о новом альбоме

22 янв 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ROSS THE BOSS

8 янв 2020 : 		 ROSS THE BOSS выпустит новый альбом весной

13 авг 2019 : 		 Видео с совместного выступления K.K. DOWNING и ROSS THE BOSS

22 июл 2019 : 		 ROSS THE BOSS о предстоящем выступлении с K.K. DOWNING'ом: «Мы сыграем три или четыре песни JUDAS PRIEST»

10 июл 2019 : 		 К. К. DOWNING «с нетерпением ждёт» первых за 10 лет живых выступлений

8 июл 2019 : 		 K.K. DOWNING выступит с ROSS THE BOSS

20 ноя 2018 : 		 ROSS THE BOSS исполняет MANOWAR

3 май 2018 : 		 Видео с текстом от ROSS THE BOSS

7 апр 2018 : 		 Новое видео ROSS THE BOSS

22 мар 2018 : 		 Новая песня ROSS THE BOSS
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Сборник лучшего от ROSS THE BOSS



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ROSS THE BOSS 28 апреля на виниле выпустит сборник лучших песен, получивший название "Legacy Of Blood, Fire & Steel". В релиз войдут 12 композиций из четырёх студийных альбомов.

ROSS THE BOSS Announces Legacy Of Blood, Fire & Steel




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