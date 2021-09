сегодня



ROSS THE BOSS назвал нынешнюю версию MANOWAR посредственной, а последние альбомы — ужасными



Бывший гитарист MANOWAR Ross "The Boss" Friedman обрушился с критикой на нынешнюю версию группы, назвав музыкантов «посредственными ничтожествами», а последние альбомы группы охарактеризовал как «ужасные».



Один из основателей MANOWAR, Ross записал с группой шесть альбомов, после чего покинул её после диска 1988 года "Kings Of Metal". MANOWAR также выпустили с ним "Battle Hymns" 1982 года, "Into Glory Ride" 1983 года и "Hail To England" 1984 года.



Friedman рассказал о своей работе в MANOWAR в интервью программе "Waste Some Time With Jason Green". Вспоминая обстоятельства своего ухода из группы более трёх десятилетий назад, он сказал:



«Когда группа становится известной и в ней появляются деньги, в дело вступают жадность, скупость и зло. Парень, которого я считал своим партнёром, таковым не являлся [он имеет в виду лидера и басиста MANOWAR Joey DeMaio]. Так что он хотел, чтобы я ушёл. Он говорит: "Ты должен уйти". Я говорю: "Правда? Почему я должен уйти? Мы равные партнёры, 50 процентов. Почему я должен идти? Почему бы тебе не уйти?" Всё дело в том, что он был таким — его выходки и его поведение были настолько безумными, что я был сыт по горло. Когда у тебя с кем-то такие проблемы, ты просто должен сказать: "Убирайся отсюда. Я больше так не могу".

Это были эго, жадность, скупость, зло [которые заставили меня уйти]. Когда [Joey] встретил меня, у меня уже было четыре серьёзных альбома. У него — ноль. Joey DeMaio был никем. Когда он встретил меня, у меня уже было четыре альбома. У меня не было желания бороться с ним. Если бы я с ним боролся, я бы его убил. Он просто чёртов изгой... С этим невозможно жить. Моё сердце не выдержало. Я не могу принять зло. И я знаю, что люди будут... Им будет тяжело это услышать, но сейчас мне лучше. Правда».



Ross сказал, что ему никогда не предлагали вернуться в MANOWAR. А насчёт того, рассматривал ли он возможность снова играть с группой, он заявил следующее:



«Ну, если бы финансовые условия были подходящими. Но [Joey] такой отморозок, который никогда не пойдёт на это... Я никогда не скажу "нет", но никогда не знаешь. Я только что назвал его отморозком, так что... Этого не случится. Он сделал так, что MANOWAR сейчас — посредственные ничтожества. То, что они выпускают, просто ужасно».













