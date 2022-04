19 апр 2022



ROSS THE BOSS: «Могу, но не хочу»



ROSS THE BOSS в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, есть ли какие-то планы на новую музыку:



«Моя последняя пластинка "Born of Fire" вышла 6 марта, в самом начале "скамдемии", поэтому у нас не было возможности отправиться в турне с этой записью. Турне откладывалось дважды. Я не собираюсь записывать новый альбом, пока у нас не появится шанс отправиться в турне по этому альбому. Тогда я подумаю о том, чтобы записать ещё один. Все хотят новой музыки, но никто не хочет за неё платить. Все это должно измениться. Музыкант имеет значение, моя работа имеет значение. Я знаю, что должен записать ещё одну пластинку, но не сейчас».







