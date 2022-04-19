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Ross the Boss

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19 апр 2022 : 		 ROSS THE BOSS: «Могу, но не хочу»

1 апр 2022 : 		 Бывший гитарист MANOWAR подверг критике группу за перезапись классических альбомов

8 сен 2021 : 		 ROSS THE BOSS сдал назад

7 сен 2021 : 		 ROSS THE BOSS назвал нынешнюю версию MANOWAR посредственной, а последние альбомы — ужасными

19 июн 2021 : 		 Бывший гитарист MANOWAR сказал, что допустил ошибку, не став продюсером METALLICA

12 апр 2021 : 		 Бывший гитарист MANOWAR: «Если люди не будут и дальше платить за музыку, артисты просто сдадутся»

11 мар 2021 : 		 Новое видео ROSS THE BOSS

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5 дек 2020 : 		 ROSS THE BOSS исполняет MANOWAR

4 ноя 2020 : 		 Акустический кавер на MANOWAR от ROSS THE BOSS

23 апр 2020 : 		 Новое видео ROSS THE BOSS

28 фев 2020 : 		 Новое видео ROSS THE BOSS

15 фев 2020 : 		 Видео с текстом от ROSS THE BOSS

1 фев 2020 : 		 ROSS THE BOSS рассказал о новом альбоме

22 янв 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ROSS THE BOSS

8 янв 2020 : 		 ROSS THE BOSS выпустит новый альбом весной

13 авг 2019 : 		 Видео с совместного выступления K.K. DOWNING и ROSS THE BOSS

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10 июл 2019 : 		 К. К. DOWNING «с нетерпением ждёт» первых за 10 лет живых выступлений

8 июл 2019 : 		 K.K. DOWNING выступит с ROSS THE BOSS

20 ноя 2018 : 		 ROSS THE BOSS исполняет MANOWAR

3 май 2018 : 		 Видео с текстом от ROSS THE BOSS

7 апр 2018 : 		 Новое видео ROSS THE BOSS

22 мар 2018 : 		 Новая песня ROSS THE BOSS

24 фев 2018 : 		 ROSS THE BOSS выпустит новый альбом весной

10 авг 2017 : 		 ROSS THE BOSS введён в "Hall Of Heavy Metal History"
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|||| 19 апр 2022

ROSS THE BOSS: «Могу, но не хочу»



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ROSS THE BOSS в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, есть ли какие-то планы на новую музыку:

«Моя последняя пластинка "Born of Fire" вышла 6 марта, в самом начале "скамдемии", поэтому у нас не было возможности отправиться в турне с этой записью. Турне откладывалось дважды. Я не собираюсь записывать новый альбом, пока у нас не появится шанс отправиться в турне по этому альбому. Тогда я подумаю о том, чтобы записать ещё один. Все хотят новой музыки, но никто не хочет за неё платить. Все это должно измениться. Музыкант имеет значение, моя работа имеет значение. Я знаю, что должен записать ещё одну пластинку, но не сейчас».

ROSS THE BOSS Says New Album Is Not In The Works -




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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19 апр 2022
Svarg_1349
Старость не радость, хули.
19 апр 2022
g
gravitgroove
Я бы заплатил… за новый Godflesh
просмотров: 546

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