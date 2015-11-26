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Coldbound

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Вокалист BORGNAGAR на новом альбоме COLDBOUND



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Вокалист BORGNAGAR ICS Vortex примет участие в записи нового альбома группы COLDBOUND, в состав которой входят в состав которой входят Liv Kristine (solo, ex-Theatre Of Tragedy, ex-Leaves Eyes), Markus Riihimäki (KanteleScape), Meiju Enho (Mamyth, Mythrian, Greenrose Faire, ex-Ensiferum).




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Barmaley71


2 дек 2020, 22:51		Simen, зачем?


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