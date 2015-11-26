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Вокалист BORGNAGAR на новом альбоме COLDBOUND
Вокалист BORGNAGAR ICS Vortex примет участие в записи нового альбома группы COLDBOUND, в состав которой входят в состав которой входят Liv Kristine (solo, ex-Theatre Of Tragedy, ex-Leaves Eyes), Markus Riihimäki (KanteleScape), Meiju Enho (Mamyth, Mythrian, Greenrose Faire, ex-Ensiferum). |
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Barmaley71
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