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Бывший басист DELAIN в COLDBOUND



COLDBOUND сообщили о том, что новым участником коллектива стал бывший басист DELAIN Otto Schimmelpenninck.



«Меня зовут Otto Schimmelpenpenninck van der Oije. Я начал играть на бас-гитаре, когда мне было 15 лет, и с тех пор играю в металл-группах. Музыка, и в частности металл, — моя самая большая страсть в жизни. Мне нравится гастрольная жизнь, но я также люблю сам ходить на концерты, когда я не на гастролях. Я записал три альбома с моей старой группой Detonation и четыре — с моей старой группой Delain. С этими двумя группами я отыграл 600–700 концертов по всему миру, от маленьких пабов до главных сцен Graspop, но я никогда не устаю от живых выступлений! Меня с гордостью поддерживают гитары Dingwall из Канады. Последние пару лет я играю исключительно на Combustion NG2.



Pauli обратился ко мне с предложением о Coldbound, и мы сразу же нашли общий язык. С Coldbound всё кажется мне правильным: Мне нравится стиль и разнообразие музыки, а эти дамы и господа одни из самых добрых, которых я встречал на металлической сцене. Я в восторге от будущего и не могу дождаться возможности разделить сцену с этой прекрасной компанией!»







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