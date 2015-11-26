COLDBOUND и LIV KRISTINE — всё

«Как все мы знаем, эти два года были связаны с глобальной пандемией. Ограничения на передвижение были серьёзным препятствием, что привело к многочисленным задержкам в сочинении музыки. Произошло много изменений в общем аспекте, вплоть до того, что мы просто не можем придумать дальнейшие варианты, как вести работу, начатую несколько лет назад.
В этот процесс вовлечены десятки исполнителей, и он уже отнял значительную часть денежных средств, а также много времени и сил. При всём уважении ко всем вовлечённым людям и к самой музыке, которая является главной движущей силой, и видя, что вся эта работа поставлена на карту, мы при взаимном понимании пришли к трудному решению завершить эту работу без LIV KRISTINE.
Это болезненное решение должно быть принято для того, чтобы развиваться и двигаться вперёд. Поскольку будущее не предначертано, всегда есть возможность так или иначе сотрудничать с LIV KRISTINE. Это решение продиктовано исключительно музыкальной составляющей, чтобы обеспечить завершение единственной цели COLDBOUND — музыки.
Мы от всего сердца благодарим LIV KRISTINE за тот вклад, что она совершила в рамках нашего коллектива, и кто знает, какие ещё встречи могут произойти на нашем экспрессионистском перекрёстке?»
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).