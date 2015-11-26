1 июл 2021



COLDBOUND и LIV KRISTINE — всё



COLDBOUND объявили о расставании с LIV KRISTINE^



«Как все мы знаем, эти два года были связаны с глобальной пандемией. Ограничения на передвижение были серьёзным препятствием, что привело к многочисленным задержкам в сочинении музыки. Произошло много изменений в общем аспекте, вплоть до того, что мы просто не можем придумать дальнейшие варианты, как вести работу, начатую несколько лет назад.



В этот процесс вовлечены десятки исполнителей, и он уже отнял значительную часть денежных средств, а также много времени и сил. При всём уважении ко всем вовлечённым людям и к самой музыке, которая является главной движущей силой, и видя, что вся эта работа поставлена на карту, мы при взаимном понимании пришли к трудному решению завершить эту работу без LIV KRISTINE.



Это болезненное решение должно быть принято для того, чтобы развиваться и двигаться вперёд. Поскольку будущее не предначертано, всегда есть возможность так или иначе сотрудничать с LIV KRISTINE. Это решение продиктовано исключительно музыкальной составляющей, чтобы обеспечить завершение единственной цели COLDBOUND — музыки.



Мы от всего сердца благодарим LIV KRISTINE за тот вклад, что она совершила в рамках нашего коллектива, и кто знает, какие ещё встречи могут произойти на нашем экспрессионистском перекрёстке?»

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