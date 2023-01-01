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*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 37
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
*JOE LYNN TURNER — о пандемии: «Правда выходит наружу» 15
*Вокалист IN FLAMES — об альбоме THE HALO EFFECT: «Не слушал ... 14
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Coldbound

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19 фев 2023 : 		 Перемены в COLDBOUND

29 июн 2022 : 		 CHARLOTTE WESSELS на новом альбоме COLDBOUND

28 дек 2021 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT записывает вокал для COLDBOUND

10 дек 2021 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT на новом альбоме COLDBOUND

6 окт 2021 : 		 Новый гитарист COLDBOUND

23 сен 2021 : 		 Бывший басист DELAIN в COLDBOUND

16 сен 2021 : 		 Видео COLDBOUND из студии

10 июл 2021 : 		 Вокалистка ELVELLON на новом альбоме COLDBOUND

2 июл 2021 : 		 COLDBOUND близки к концу

1 июл 2021 : 		 COLDBOUND и LIV KRISTINE — всё

22 мар 2021 : 		 Новый ЕР COLDBOUND выйдет весной

10 фев 2021 : 		 Лидер COLDBOUND — о работе с бывшими из THEATRE OF TRAGEDY и ENSIFERUM

5 фев 2021 : 		 LIV KRISTINE в новом видео COLDBOUND

12 янв 2021 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT на альбоме COLDBOUND

2 дек 2020 : 		 Вокалист BORGNAGAR на новом альбоме COLDBOUND

19 ноя 2020 : 		 Трейлер нового альбома COLDBOUND

23 окт 2020 : 		 LIV KRISTINE, MARKUS RIIHIMÄKI, и MEIJU ENHO в COLDBOUND
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Перемены в COLDBOUND



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После долгого, но необходимого перерыва Coldbound возвращаются с совершенно новым синглом и одновременно представляют новый, более симфонический и эпический подход к звучанию с самым масштабным продакшеном за всю историю группы. В то же время, группа также представляет новый состав. С этого момента гитарой, вокалом и клавишными будет заниматься главный вдохновитель Pauli ''Coldbound'' Souka. Остальные участники группы указаны ниже. Сингл "Skies Are Weeping" выйдет 3 марта 2023 года.

Pauli Souka - Guitar, Vocals
Meiju Enho - Keyboards, Choirs, Orchestrations
Samuli Federley - Guitar (newI)
Otto Schimmelpenninck - Bass (new)
Samuel Ruotsalainen - Drums & Percussions (new)

The Guests:

Lindsay Schoolcraft - Guest Lead Vocals
Sara Strömmer - Guest Vocals
Steve Stockton - Narration
Niko Salmi - Guest Solo
Sakari Kukko - Saxophone
Andras Miklosvari - Guest Keyboards & Piano



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