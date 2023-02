сегодня



Перемены в COLDBOUND



После долгого, но необходимого перерыва Coldbound возвращаются с совершенно новым синглом и одновременно представляют новый, более симфонический и эпический подход к звучанию с самым масштабным продакшеном за всю историю группы. В то же время, группа также представляет новый состав. С этого момента гитарой, вокалом и клавишными будет заниматься главный вдохновитель Pauli ''Coldbound'' Souka. Остальные участники группы указаны ниже. Сингл "Skies Are Weeping" выйдет 3 марта 2023 года.



Pauli Souka - Guitar, Vocals

Meiju Enho - Keyboards, Choirs, Orchestrations

Samuli Federley - Guitar (newI)

Otto Schimmelpenninck - Bass (new)

Samuel Ruotsalainen - Drums & Percussions (new)



The Guests:



Lindsay Schoolcraft - Guest Lead Vocals

Sara Strömmer - Guest Vocals

Steve Stockton - Narration

Niko Salmi - Guest Solo

Sakari Kukko - Saxophone

Andras Miklosvari - Guest Keyboards & Piano





