Перемены в COLDBOUND

После долгого, но необходимого перерыва Coldbound возвращаются с совершенно новым синглом и одновременно представляют новый, более симфонический и эпический подход к звучанию с самым масштабным продакшеном за всю историю группы. В то же время, группа также представляет новый состав. С этого момента гитарой, вокалом и клавишными будет заниматься главный вдохновитель Pauli ''Coldbound'' Souka. Остальные участники группы указаны ниже. Сингл "Skies Are Weeping" выйдет 3 марта 2023 года.
Pauli Souka - Guitar, Vocals
Meiju Enho - Keyboards, Choirs, Orchestrations
Samuli Federley - Guitar (newI)
Otto Schimmelpenninck - Bass (new)
Samuel Ruotsalainen - Drums & Percussions (new)
The Guests:
Lindsay Schoolcraft - Guest Lead Vocals
Sara Strömmer - Guest Vocals
Steve Stockton - Narration
Niko Salmi - Guest Solo
Sakari Kukko - Saxophone
Andras Miklosvari - Guest Keyboards & Piano
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет