Новый ЕР COLDBOUND выйдет весной



Группа COLDBOUND, в состав которой входит Liv Kristine (ex-Leaves' Eyes, ex-Theatre of Tragedy), выпустит новый ЕР, получивший название "Have Courage Dear Heart", седьмого мая.



Трек-лист:



"Serenity"

"Have Courage Dear Heart"

"Skylight"

"Gravity"

"Skylight" (cathedral version)

"Panic" (Live in Nagold 2019)

"Siren" (Live in Nagold 2019)

"Skylight" (Live in Nagold 2019)

"Gravity" (Live in Nagold 2019)

"Ave Maria" (Live in Nagold 2019)







