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COLDBOUND близки к концу



COLDBOUND опубликовали следующее сообщение:



«Мы продолжаем рассказывать о ходе работы над альбомом. Чтобы окончательно раскрыть масштаб этого проекта, мы приводим некоторые цифры по двойному альбому.



Процесс работы над пластинкой стартовал почти ровно три года назад, в июле 2018 года. Вся структура состоит примерно из 17 песен, причём работа основана на сценарной структуре, с намёком на саундтрек, что превращает её в полноценную сюжетную линию, представленную посредством музыки. И опять же, это полноценное металлическое произведение.



Количество инструментов, использованных на этом альбоме, не поддаётся подсчёту — все от акустических и оркестровых до электрических, аналоговых и металлических.



Примерное количество треков на песню — 200–400.



Количество гостей-участников — более 50.



Треки были записаны как в континентальной Европе, так и в Северной Америке.



Тысячи и тысячи рабочих часов, и вот наконец перед нами открывается последняя часть этого пути. Скоро появится больше информации, так что будьте готовы к более подробным новостям и анонсам альбома.



Нет никаких ограничений, только страсть к созданию музыки».

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