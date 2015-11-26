Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DON DOKKEN: «Lars Ulrich оказался провидцем» 44
*CHRIS ADLER: «Звонок Dave'a изменил мою жизнь» 26
*Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбо... 25
*Видео с текстом от HELLOWEEN 24
*Юбилейное издание METALLICA выйдет осенью 20
[= ||| все новости группы



*

Coldbound

*
| - |

|||| сегодня

COLDBOUND близки к концу



*
zoom
*
* *
COLDBOUND опубликовали следующее сообщение:

«Мы продолжаем рассказывать о ходе работы над альбомом. Чтобы окончательно раскрыть масштаб этого проекта, мы приводим некоторые цифры по двойному альбому.

Процесс работы над пластинкой стартовал почти ровно три года назад, в июле 2018 года. Вся структура состоит примерно из 17 песен, причём работа основана на сценарной структуре, с намёком на саундтрек, что превращает её в полноценную сюжетную линию, представленную посредством музыки. И опять же, это полноценное металлическое произведение.

Количество инструментов, использованных на этом альбоме, не поддаётся подсчёту — все от акустических и оркестровых до электрических, аналоговых и металлических.

Примерное количество треков на песню — 200–400.

Количество гостей-участников — более 50.

Треки были записаны как в континентальной Европе, так и в Северной Америке.

Тысячи и тысячи рабочих часов, и вот наконец перед нами открывается последняя часть этого пути. Скоро появится больше информации, так что будьте готовы к более подробным новостям и анонсам альбома.

Нет никаких ограничений, только страсть к созданию музыки».

COLDBOUND - New Album Nearing Completion; Recording Details Revealed



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 216

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом