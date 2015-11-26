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Лидер COLDBOUND — о работе с бывшими из THEATRE OF TRAGEDY и ENSIFERUM



В рамках недавнего интервью для BraveWords лидер COLDBOUND Pauli Souka ответил на вопрос о том, стало ли приглашение Liv и Meiju в проект способом достичь того, чего он не мог достичь сам:



«Очень интересный вопрос. Для записи этого альбома я имел честь и привилегию работать приблизительно с 43 людьми — 43 замечательными музыкантами и фантастическими личностями. Некоторые из этих людей оказали огромное влияние на то, как я вижу музыку. Двое из них, безусловно, это Liv Kristine и Meiju. Главная причина, по которой я привлёк их к работе, заключается в том, что я знал, что могу на 100 % доверять им. Результаты, которые я получил, лишили меня дара речи, так как созданные ими произведения были уникальны и определённо превзошли все мои ожидания. Возможность сосуществовать в одном проекте с этими двумя фантастическими дамами — это огромная честь. Они обе уникальны и исключительны в своих областях».



Как известно, фиаско Liv с Leaves' Eyes в 2016 году на некоторое время сделало для неё музыкальный бизнес непривлекательным. И я также знаю, что Meiju ушла из Ensiferum, чтобы сосредоточиться на других вещах. Так что же убедило их, что Coldbound стоит возврата?



Meiju Enho:



«Мне очень понравился мегаманиакальный стиль проекта в сочетании с прогрессивным подходом к созданию музыки. Но что действительно покорило моё сердце — это стремление создать подлинный и аутентичный музыкальный поток сообща, как клан и семья, без эгоистических ловушек».



Liv Kristine:



«Чувство домашнего очага — как с музыкальными композициями, так и с участниками нашей группы. Это значительно повышает творческий потенциал. Более того, есть прекрасная сострадательная связь и общение между Meiju, Pauli и мной. Для меня это очень исцеляющий процесс».







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