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*Новое видео METALLICA 75
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 62
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 20
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
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Coldbound

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Новое видео COLDBOUND



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"Skies Are Weeping", новое видео группы COLDBOUND, доступно для просмотра ниже.

Pauli Souka: «Это не просто еще одна песня в каталоге Coldbound, а возвышенный творческий союз множества творческих личностей, которые объединились и слились воедино, чтобы воплотить эту идею в жизнь. Каждый элемент и каждая деталь были тщательно проработаны, чтобы подарить слушателям непревзойденный звуковой эффект.

Огромное спасибо моим любимым товарищам по группе и всем сессионным музыкантам и исполнителям, которые участвовали в этой работе. Без вас этого бы не случилось».

COLDBOUND Release New Single / Visualizer "Skies Are Weeping"




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