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Новое видео COLDBOUND



"Skies Are Weeping", новое видео группы COLDBOUND, доступно для просмотра ниже.



Pauli Souka: «Это не просто еще одна песня в каталоге Coldbound, а возвышенный творческий союз множества творческих личностей, которые объединились и слились воедино, чтобы воплотить эту идею в жизнь. Каждый элемент и каждая деталь были тщательно проработаны, чтобы подарить слушателям непревзойденный звуковой эффект.



Огромное спасибо моим любимым товарищам по группе и всем сессионным музыкантам и исполнителям, которые участвовали в этой работе. Без вас этого бы не случилось».







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