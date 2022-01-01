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*Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказалс... 12
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Coldbound

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CHARLOTTE WESSELS на новом альбоме COLDBOUND



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CHARLOTTE WESSELS примет участие в записи нового альбома COLDBOUND. Группа опубликовала следующее сообщение:

«Продолжая рассказ о знаменитой голландской экспедиции, мы просто обязаны были попросить Charlotte принять участие в этом альбоме и перевоплотиться в одного из персонажей. Карьера Charlotte просто замечательна, и у неё впереди очень яркое будущее, свидетелями которого мы все должны стать, если представится такая возможность. Для нас было огромной честью получить возможность поработать с Charlotte, и мы очень рады, что все смогут услышать результаты этого монументального сотрудничества. Огромная благодарность от нас за этот замечательный опыт и честь работать с ней».

Former DELAIN Vocalist CHARLOTTE WESSELS To Appear On New COLDBOUND Album




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