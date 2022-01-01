сегодня



CHARLOTTE WESSELS на новом альбоме COLDBOUND



CHARLOTTE WESSELS примет участие в записи нового альбома COLDBOUND. Группа опубликовала следующее сообщение:



«Продолжая рассказ о знаменитой голландской экспедиции, мы просто обязаны были попросить Charlotte принять участие в этом альбоме и перевоплотиться в одного из персонажей. Карьера Charlotte просто замечательна, и у неё впереди очень яркое будущее, свидетелями которого мы все должны стать, если представится такая возможность. Для нас было огромной честью получить возможность поработать с Charlotte, и мы очень рады, что все смогут услышать результаты этого монументального сотрудничества. Огромная благодарность от нас за этот замечательный опыт и честь работать с ней».







+0 -1



просмотров: 235

