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Coldbound

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LINDSAY SCHOOLCRAFT на новом альбоме COLDBOUND



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COLDBOUND сообщили о том, что LINDSAY SCHOOLCRAFT приняла участие в записи гостевых партий для нового альбома. Она сказала:

«Спасибо, что приняли меня в царство Coldbound! У меня уже есть замечательный опыт работы в качестве приглашённой вокалистки на двойном альбоме. Я с нетерпением жду его выхода в будущем!

Многие из вас в мире металла знают меня по семилетней работе в группе Cradle of Filth. Я также являюсь главным композитором камерной блэк-металл-группы Antiqva, и за эти годы предоставила свой голос и свои партии для многих песен и альбомов. В основном это голос, арфа и фортепиано.

Это будет моя первая гостевая работа, где я выступаю в качестве вокалистки на всём альбоме. Pauli и Meiju обратились ко мне после того, как услышали мой альбом "Martyr", номинированный на премию Juno, и посчитали, что я хорошо подойду для создания мелодий и текстов.

Для меня большая честь быть частью этого проекта с таким талантливым составом и списком приглашенных музыкантов и певцов. Мне не терпится поскорее увидеть, как всё это сложится воедино. Это на самом деле превращается в нечто особенное».

LINDSAY SCHOOLCRAFT Confirmed As Guest Lead Vocalist On New COLDBOUND Album



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Old Nothing


10 дек 2021, 15:43		Норм коза, по готике ))


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