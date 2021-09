сегодня



Видео COLDBOUND из студии



COLDBOUND опубликовали небольшой «апдейт» из студии:



«Мы рады поделиться с вами кое-какими фрагментами нашей музыки. Должна ли наша музыка скоро увидеть свет? В конце концов это произойдёт, но пока давайте разгадаем небольшую загадку, хорошо? Как вы думаете, кто стоит за этим треком (кроме Meiju и Pauli)?»



Недавно мелодик-дэт/дум-металлисты выпустили новый сингл “Slumber Of Decay”, в записи которого приняли участие Liv Kristine (Theatre of Tragedy, ex Leaves' Eyes) и Meiju Enho (Ensiferum).







