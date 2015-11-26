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Coldbound

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16 сен 2021 : 		 Видео COLDBOUND из студии

10 июл 2021 : 		 Вокалистка ELVELLON на новом альбоме COLDBOUND

2 июл 2021 : 		 COLDBOUND близки к концу

1 июл 2021 : 		 COLDBOUND и LIV KRISTINE — всё

22 мар 2021 : 		 Новый ЕР COLDBOUND выйдет весной

10 фев 2021 : 		 Лидер COLDBOUND — о работе с бывшими из THEATRE OF TRAGEDY и ENSIFERUM

5 фев 2021 : 		 LIV KRISTINE в новом видео COLDBOUND

12 янв 2021 : 		 LINDSAY SCHOOLCRAFT на альбоме COLDBOUND

2 дек 2020 : 		 Вокалист BORGNAGAR на новом альбоме COLDBOUND

19 ноя 2020 : 		 Трейлер нового альбома COLDBOUND

23 окт 2020 : 		 LIV KRISTINE, MARKUS RIIHIMÄKI, и MEIJU ENHO в COLDBOUND
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Видео COLDBOUND из студии



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COLDBOUND опубликовали небольшой «апдейт» из студии:

«Мы рады поделиться с вами кое-какими фрагментами нашей музыки. Должна ли наша музыка скоро увидеть свет? В конце концов это произойдёт, но пока давайте разгадаем небольшую загадку, хорошо? Как вы думаете, кто стоит за этим треком (кроме Meiju и Pauli)?»

Недавно мелодик-дэт/дум-металлисты выпустили новый сингл “Slumber Of Decay”, в записи которого приняли участие Liv Kristine (Theatre of Tragedy, ex Leaves' Eyes) и Meiju Enho (Ensiferum).

COLDBOUND Tease New Music From Forthcoming Album



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